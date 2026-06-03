Recordado por su papel de antagonista en "La momia": Así luce en la actualidad el actor Arnold Vosloo

03 jun. 2026 - 16:05 hrs.

A finales de la década de los noventa, el cine de aventuras cambió para siempre con el estreno de una producción que se convertiría en un clásico de culto. Más allá de sus héroes, gran parte del éxito de esta historia radicó en la imponente y terrorífica presencia de su antagonista.

Detrás de esos ojos penetrantes y de la maldición del desierto se encontraba Arnold Vosloo, el intérprete sudafricano encargado de dar vida al temible sacerdote egipcio en "La momia".

Los inicios de una trayectoria en el cine de acción

La carrera de Vosloo en el séptimo arte comenzó mucho antes de su consagración en Hollywood. Nacido en Sudáfrica, hizo su debut formal en la gran pantalla en 1984, contando con apenas 22 años de edad (en la actualidad tiene 63).

Durante esa primera etapa, se sumergió principalmente en producciones de acción con presupuestos moderados o bajos, forjando el temple actoral que más tarde lo haría destacar a nivel internacional.

El rol que lo cambió todo: El mito de Imhotep

El verdadero punto de inflexión en su vida profesional ocurrió en 1999. En ese año, asumió el rol principal de antagonista en "La momia", compartiendo créditos con un elenco estelar liderado por el posterior ganador del Óscar, Brendan Fraser, junto a Rachel Weisz, John Hannah y Jonathan Hyde.

La recepción fue tan masiva que el proyecto aseguró una secuela directa estrenada en 2001, donde el equipo volvió a reunirse.

Dentro de la trama de ciencia ficción y mitología, Vosloo interpretó a un sumo sacerdote del antiguo Egipto y fiel devoto de Osiris. Tras asesinar al mismísimo Faraón, el personaje fue condenado al peor de los castigos: la muerte en vida y la momificación bajo el peso de la letal maldición Hom-Dai, descrita como el castigo más cruel de la mitología del filme.

Al despertar de su letargo en la era moderna, su único propósito fue propagar la maldad y controlar el planeta. Para ello, intentó apoderarse de los místicos Rollos de Tebas y consolidar su soberanía en la Tierra.

Su paso por la televisión y otros éxitos cinematográficos

Haber encarnado con éxito al villano egipcio le sirvió como carta de presentación idónea para afianzarse en la industria estadounidense. A partir de allí, Hollywood lo reclutó para diversas e importantes series televisivas en calidad de artista invitado o mediante personajes con arcos recurrentes.

Entre sus apariciones más recordadas se encuentran sus participaciones en:

Charmed (año 2000)

Alias (año 2004)

24 (año 2005)

En el terreno del cine dramático de gran presupuesto, su siguiente gran hito comercial vino en 2006 de la mano de "Diamantes de Sangre". En este aclamado largometraje interpretó al despiadado Coronel Coetzee, un papel con un significado particular para el actor, dado que segmentos de la filmación se llevaron a cabo directamente en su tierra natal, Sudáfrica.

El presente de Arnold Vosloo

Lejos de retirarse de las cámaras, los proyectos más recientes del actor reflejan que sigue completamente activo en la industria del entretenimiento.

Durante los últimos años, Vosloo ha mantenido su presencia firme tanto en largometrajes de acción distribuidos directamente en televisión como en reconocidas series de suspenso político y criminal. Muestra de ello fueron sus apariciones durante el año 2019 en las producciones "La lista negra" (The Blacklist) y en la adaptación de Amazon, "Jack Ryan de Tom Clancy".

Hoy en día, a través de plataformas como Instagram, los fanáticos pueden ver cómo luce el actor en su día a día.

En las imágenes compartidas en redes sociales se le puede ver interactuando de forma cercana con sus seguidores, tomándose fotografías con fanáticos, posando junto al personal de distintos restaurantes y dejando en claro que, a pesar de los años transcurridos desde que aterrorizó al público bajo las arenas del desierto, conserva intacto el carisma que lo convirtió en una leyenda de Hollywood.

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