Hallan muerto a Matt Brown, estrella del reality "Mi familia vive en Alaska"

02 jun. 2026 - 16:28 hrs.

Durante las últimas horas se confirmó la muerte de Matt Brown, uno de los protagonistas del programa de televisión "Mi familia vive en Alaska" (Alaskan Bush People), luego de que su cuerpo fuera encontrado en el río Okanogan, en el estado de Washington, Estados Unidos.

El hombre de 42 años había sido reportado como desaparecido días antes, lo que activó una búsqueda por parte de su familia en la zona.

Cuerpo identificado

La información fue confirmada por su hermano Bear Brown a través de redes sociales, quien relató entre lágrimas el momento en que se identificó el cuerpo.

"Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas y fue identificado positivamente como el de Matt", señaló en un video.

Además, agregó que fue otro de sus hermanos, Noah Brown, quien participó en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación.

Las autoridades locales aún no han entregado una causa oficial de muerte, pues es materia de investigación por parte de los forenses.

Figura del reality "Mi familia vive en Alaska"

Matt Brown alcanzó notoriedad internacional como parte del programa de Discovery Channel "Mi familia vive en Alaska", que seguía la vida de la familia Brown en un entorno aislado en el norte de Estados Unidos.

El espacio se estrenó en 2014 y se extendió por varias temporadas, mostrando la vida de los padres y sus siete hijos alejados de la vida urbana.

Brown participó en las primeras etapas del programa antes de alejarse de la producción, periodo en el que además habló públicamente sobre problemas personales y procesos de rehabilitación.

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