Catalina Palacios confirma el fin de su relación a meses de anunciarla públicamente: "Estoy enfocada en mi trabajo y mi hija"

21 jul. 2026 - 08:44 hrs.

Hace solo unos meses, Catalina Palacios compartía con sus seguidores una imagen que marcaba una nueva etapa en su vida. Una fotografía tomada en la Laguna Espejo, en la región de La Araucanía, mostraba a la exanimadora de Mekano junto a Eduardo Salinas, acompañada de una sencilla frase: "Mi amor". Con esa publicación, oficializaba públicamente su relación.

Sin embargo, ese capítulo llegó a su fin. A pocos meses de aquella romántica postal, la cantante y animadora confirmó que la relación terminó y que hoy atraviesa un momento distinto, enfocada en otros aspectos de su vida.

Catalina Palacios confirma que está soltera

Aunque evitó profundizar en los motivos de la ruptura, Catalina Palacios sí despejó las dudas sobre su situación sentimental durante una conversación con FMDOS.

"No me gusta hablar. No la expongo (su vida), solo puedo contar que estoy soltera, tranquila en mi vida personal, enfocada en mi trabajo y mi hija", expresó la exanimadora de Mekano en FMDOS.

Con esas palabras, la comunicadora dejó en claro que prefiere mantener su vida privada fuera de la exposición pública y que, por ahora, no entregará más detalles sobre el término de la relación.

El romance que había oficializado en marzo

La noticia llega pocos meses después de que Palacios sorprendiera a sus seguidores al presentar públicamente a Eduardo Salinas, deportista, ingeniero agrónomo, gerente agrícola y padre de tres hijos.

La pareja compartió un viaje a la Laguna Espejo, ubicada en la zona precordillerana de la Región de La Araucanía, en las cercanías del volcán Llaima y a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Desde ese lugar, la animadora publicó una fotografía en la que aparecía dándole un beso en la mejilla a Salinas, acompañada de la frase "Mi amor", confirmando así su relación.

La imagen fue la primera señal pública del romance y reflejaba el momento que ambos estaban viviendo.

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