Tras el éxito de La Odisea de Christopher Nolan: ¿Dónde están las salas IMAX en Chile?

20 jul. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las películas más esperadas del último tiempo es La Odisea, de Christopher Nolan, que el pasado viernes 17 se estrenó en nuestro país y que es una reversión del clásico de la literatura de Homero. El largometraje ha despertado opiniones variadas entre los fanáticos del cine, no por su contenido, sino por la dificultad que existe en distintas partes del mundo para verlo como fue concebido por su creador.

Esto último se debe a que está pensada para verla en IMAX 70 mm. El problema radica en que solo existen 41 cines en el mundo con esa característica: 26 están en Estados Unidos, 7 en Canadá, otros 4 en distintos países de la Unión Europea, 3 en el Reino Unido y 1 en Australia. De hecho, la exclusividad de este formato ha encendido el debate en las redes sociales, donde algunos usuarios incluso han catalogado la exigente propuesta técnica del director británico como "elitista".

La diferencia técnica entre el IMAX real y el digital

El gran dilema para los amantes del cine radica en cómo se proyecta la obra. El auténtico formato IMAX 70 mm ofrece una resolución que va de los 12K a los 18K y utiliza una relación de aspecto de 1.43:1, proyectando una imagen casi cuadrada que llena la visual de piso a techo. Al filmar de esta manera, la composición abarca mucho más cielo y suelo en el encuadre.

En contraparte, las salas IMAX tradicionales o comunes que operan de forma comercial en el resto del mundo funcionan mediante proyectores computarizados de formato digital. Estos recintos cuentan con una resolución menor, de 2K o 4K, y sus pantallas son rectangulares con una relación de 1.90:1.

Al reproducir la cinta en un formato estándar, el material original debe recortarse para ajustarse a una pantalla panorámica. Esto significa que el espectador termina observando una porción considerablemente menor del encuadre registrado por las cámaras en el set de grabación, perdiendo parte de la experiencia inmersiva original.

¿Qué cines en Chile tienen pantalla IMAX?

Lamentablemente, Chile no tiene cines con el sistema de proyección analógica en 70 mm. De hecho, ningún país de América Latina cuenta con esta tecnología. Pese a esto, en nuestro país existen dos alternativas con tecnología digital que permiten acercarse mucho a la experiencia visual que busca transmitir el cineasta: