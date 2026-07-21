Presidente monitorea emergencia: "La principal preocupación es recuperar la conectividad" para ir en auxilio de damnificados

21 jul. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión de coordinación para monitorear la situación que afecta a la región de Atacama producto del intenso sistema frontal que ha dejado lluvias, fuertes vientos, nevadas y diversas afectaciones en la zona.

Durante la instancia, el Mandatario sostuvo un encuentro con la Delegada Presidencial, el Gobernador Regional y alcaldes de distintas comunas, entre ellos los jefes comunales de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. También se comunicó de manera virtual con autoridades de otras zonas afectadas.

“Hemos tenido una reunión encabezada por nuestra delegada presidencial y el gobernador regional, conversado con los alcaldes presencialmente de Copiapó, Caldera y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, que sufre junto con sus vecinos el rigor de este temporal”, señaló.

Recuperar la conectividad es la principal prioridad

El Presidente explicó que uno de los principales objetivos de la emergencia es restablecer las rutas y conexiones que permitan llevar ayuda a las personas afectadas.

“La principal preocupación es recuperar la conectividad, fundamental para poder ir en auxilio de alimentos y agua potable”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el puente aéreo se encuentra operativo, aunque las condiciones meteorológicas han dificultado su funcionamiento: “Los puentes aéreos están funcionando, pero están experimentando malas condiciones climáticas”, sostuvo.

Autoridades trabajan en despeje de rutas y socavones

El Presidente señaló que el ministro de Obras Públicas se encuentra recorriendo las zonas afectadas y supervisando las labores de despeje.

“Hay afectación mayor en lugares puntuales de la Ruta 5. El ministro de Obras Públicas está recorriendo, viendo labores de despeje de ruta por lodo y agua”, explicó.

Asimismo, advirtió que algunas zonas podrían enfrentar dificultades adicionales debido a la presencia de socavones.

“Algunos tendrán una dificultad mayor por el tema de los socavones, pero estamos en eso”, agregó.

Presidente destaca operativo médico y ayuda a familias afectadas

Durante el balance, el Mandatario también destacó algunas situaciones que pudieron ser atendidas pese a las complejas condiciones climáticas.

Entre ellas, mencionó un parto que pudo realizarse con la madre y el recién nacido en buenas condiciones, además del traslado aéreo de personas con problemas renales que requerían atención médica: “Hubo un parto que se pudo realizar, la madre y el hijo en buenas condiciones”, afirmó.

Otro de los puntos abordados fue la preparación de funcionarios públicos para levantar las fichas FIBE, instrumento que permitirá identificar y focalizar las necesidades de las familias afectadas por la emergencia.

El Presidente aseguró que los recursos estarán disponibles para atender las consecuencias del sistema frontal: “Planteamos a los alcaldes que los recursos van a estar disponibles, para darle seguridad a la ciudadanía”, señaló.