Presidente monitorea emergencia: "La principal preocupación es recuperar la conectividad" para ir en auxilio de damnificados
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión de coordinación para monitorear la situación que afecta a la región de Atacama producto del intenso sistema frontal que ha dejado lluvias, fuertes vientos, nevadas y diversas afectaciones en la zona.
Durante la instancia, el Mandatario sostuvo un encuentro con la Delegada Presidencial, el Gobernador Regional y alcaldes de distintas comunas, entre ellos los jefes comunales de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. También se comunicó de manera virtual con autoridades de otras zonas afectadas.
“Hemos tenido una reunión encabezada por nuestra delegada presidencial y el gobernador regional, conversado con los alcaldes presencialmente de Copiapó, Caldera y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, que sufre junto con sus vecinos el rigor de este temporal”, señaló.Ir a la siguiente nota
Recuperar la conectividad es la principal prioridad
El Presidente explicó que uno de los principales objetivos de la emergencia es restablecer las rutas y conexiones que permitan llevar ayuda a las personas afectadas.
“La principal preocupación es recuperar la conectividad, fundamental para poder ir en auxilio de alimentos y agua potable”, afirmó.
En ese sentido, indicó que el puente aéreo se encuentra operativo, aunque las condiciones meteorológicas han dificultado su funcionamiento: “Los puentes aéreos están funcionando, pero están experimentando malas condiciones climáticas”, sostuvo.
Autoridades trabajan en despeje de rutas y socavones
El Presidente señaló que el ministro de Obras Públicas se encuentra recorriendo las zonas afectadas y supervisando las labores de despeje.
“Hay afectación mayor en lugares puntuales de la Ruta 5. El ministro de Obras Públicas está recorriendo, viendo labores de despeje de ruta por lodo y agua”, explicó.
Asimismo, advirtió que algunas zonas podrían enfrentar dificultades adicionales debido a la presencia de socavones.
“Algunos tendrán una dificultad mayor por el tema de los socavones, pero estamos en eso”, agregó.
Presidente destaca operativo médico y ayuda a familias afectadas
Durante el balance, el Mandatario también destacó algunas situaciones que pudieron ser atendidas pese a las complejas condiciones climáticas.
Entre ellas, mencionó un parto que pudo realizarse con la madre y el recién nacido en buenas condiciones, además del traslado aéreo de personas con problemas renales que requerían atención médica: “Hubo un parto que se pudo realizar, la madre y el hijo en buenas condiciones”, afirmó.
Otro de los puntos abordados fue la preparación de funcionarios públicos para levantar las fichas FIBE, instrumento que permitirá identificar y focalizar las necesidades de las familias afectadas por la emergencia.
El Presidente aseguró que los recursos estarán disponibles para atender las consecuencias del sistema frontal: “Planteamos a los alcaldes que los recursos van a estar disponibles, para darle seguridad a la ciudadanía”, señaló.
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