Prisión preventiva para adulto e internación provisoria para tres adolescentes acusados de atacar a funcionaria PDI

21 jul. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

El 11° Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para un adulto y la internación provisoria de tres adolescentes imputados por su presunta participación en el ataque contra una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI), ocurrido durante un robo registrado el lunes en la comuna de San Miguel.

De acuerdo con la resolución judicial, los cuatro imputados fueron formalizados como autores del delito de homicidio frustrado de la funcionaria policial y del delito consumado de robo con violencia.

La medida cautelar fue decretada durante la audiencia de formalización realizada este martes, luego del procedimiento que terminó con la funcionaria PDI frustrando el ilícito.

Adulto quedó en prisión preventiva y adolescentes en internación provisoria

El tribunal determinó que el adulto imputado deberá permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

En tanto, los tres adolescentes quedaron sujetos a la medida cautelar de internación provisoria, debido a su presunta participación en los hechos investigados.

El tribunal fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

Funcionaria PDI frustró robo en San Miguel

El caso se remonta a la jornada del lunes, cuando la funcionaria de la PDI habría intervenido para frustrar un robo registrado en la comuna de San Miguel.

Durante el procedimiento se produjo el enfrentamiento que terminó con la funcionaria como víctima de un homicidio frustrado, según la imputación presentada por el Ministerio Público.

La investigación continuará durante los próximos 100 días para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los imputados.