Anulan matrimonio de mujer que desconocía grave acusación contra su esposo: "Forzaría el sentido común"

20 jul. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Familia de Rancagua acogió la demanda de nulidad presentada por una mujer que aseguró haber contraído matrimonio sin saber que su esposo enfrentaba una investigación por abuso sexual contra un menor de 14 años, quien además era su propio hijo.

Según la sentencia, el hombre ya tenía una causa penal vigente cuando ambos se casaron en 2017, pero nunca informó esa situación a su pareja. Años más tarde, fue condenado a siete años de presidio efectivo por ese delito.

Tribunal concluyó que existió un "error esencial"

Según informó BiobioChile, el fallo determinó que el consentimiento de la demandante no fue libre e informado, debido a que desconocía un antecedente que el tribunal calificó como una cualidad personal esencial de su entonces cónyuge.

La resolución establece que la mujer ignoraba tanto la calidad de imputado del hombre como la naturaleza de los hechos que eran investigados en su contra, configurándose así un "error esencial", causal contemplada en la Ley de Matrimonio Civil para declarar la nulidad del matrimonio.

Asimismo, el tribunal sostuvo que ese antecedente fue determinante para la decisión de contraer matrimonio, ya que, de haber conocido la investigación penal, la mujer no habría aceptado casarse.

"Forzaría el sentido común"

Uno de los argumentos centrales de la sentencia apunta a que resultaría contrario a la lógica pensar que la demandante habría decidido formar una familia con el hombre si hubiese conocido que estaba siendo investigado por un delito de abuso sexual contra su propio hijo.

"¿Podría, racionalmente, pensarse que la demandante habría depositado su confianza en el demandado para contraer matrimonio con él (...) a sabiendas de que su pareja obraba como imputado en una causa penal por haber abusado sexualmente de un niño, quien además era su hijo? Una respuesta positiva a esta pregunta simplemente forzaría el sentido común", señala la resolución.

En virtud de estos antecedentes, el tribunal concluyó que el error afectó directamente los fines propios del matrimonio, como la vida en común, el auxilio mutuo y la eventual crianza de hijos, por lo que acogió la demanda y declaró la nulidad del vínculo matrimonial.

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