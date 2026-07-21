Video muestra exitoso rescate de burrito que había quedado bajo la nieve en Lo Barnechea

21 jul. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal ha dejado diversos estragos a lo largo del país; sin embargo, las personas no son las únicas víctimas afectadas por las lluvias, crecidas de cursos de agua e intensas nevazones, ya que los animales también se han visto afectados por el temporal.

Burrito quedó bajo la nieve en Lo Barnechea

Uno de estos casos afectó a un burro que quedó completamente bajo la nieve en la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo al municipio, todo ocurrió en la Ruta G-21, específicamente en el sector de la Villa Militar del camino que une a la ciudad de Santiago con el centro de esquí de La Parva, lugar en donde se acumularon varios metros de nieve debido al frente de mal tiempo.

"Un carabinero de la subcomisaría alerta que este animal se encontraba atrapado en la montaña, en la ladera, que no podría salir", explicó el alcalde Felipe Alessandri.

Fue así como, en un trabajo coordinado entre equipos municipales y Carabineros, se utilizaron eslingas y se realizó el despeje de la nieve para rescatar al burro, el cual había perdido su movilidad a raíz del frío.

"Logramos rescatar al burro, ponerlo a buen resguardo, que lo revisara un médico, porque no teníamos veterinario y hoy día puedo con toda certeza decir que el animal está bien cuidado, está protegido y goza de buen estado de salud", agregó Alessandri.

En las imágenes compartidas por las autoridades locales se puede ver cómo varias personas excavan en la nieve para poder "desenterrar" al animal, el cual no podía moverse tras su liberación. A raíz de esto, fue llevado a un lugar seguro en el pick-up de una camioneta.

Finalmente, un nuevo registro muestra al burrito ya moviéndose por sus propios medios en un corral con techo que lo protege de la nieve en la cordillera de la Región Metropolitana.

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