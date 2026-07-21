Centros de acopio, albergues, puntos críticos y más: La plataforma para monitorear la emergencia meteorológica en tiempo real

21 jul. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Bienes Nacionales habilitó el Visor de Emergencia Meteorológica Julio 2026, una plataforma que reúne información en vivo para monitorear el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

El visor, desarrollado por el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT-IDE Chile), integra datos actualizados de distintos organismos públicos para apoyar tanto a la ciudadanía como a las autoridades en la toma de decisiones.

¿Qué información se puede revisar en el visor?

La herramienta permite conocer la ubicación de puntos de apoyo clave durante la emergencia. Entre los datos disponibles en la plataforma se encuentran:

Albergues para personas.

para personas. Albergues del Plan Código Azul.

Albergues para mascotas.

Centros de acopio .

. Puntos de distribución de agua.

Hospitales y establecimientos de salud.

y establecimientos de salud. Establecimientos educacionales y jardines infantiles.

Estado de la red vial.

Infraestructura crítica .

. Zonas con riesgo de inundación, deslizamientos y derrumbes.

Puntos críticos identificados por Senapred.

Entre los datos actualizados hasta la tarde de este martes, el visor muestra 244 albergues para personas, 103 albergues del Plan Código Azul, 11 albergues para mascotas, 31 centros de acopio y 139 puntos de distribución de agua, cifras que pueden actualizarse conforme evolucione la emergencia.

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¿Cómo utilizar el visor?

La plataforma permite navegar por distintas capas de información para visualizar la situación en cualquier zona del país.

Para utilizarla, solo debes seguir estos pasos:

Entra a este enlace. Recorrer las pestañas del visualizador para acceder a las distintas capas de información. Utilizar los filtros por región o comuna para centrar el mapa en la zona de interés. Seleccionar un punto del mapa para conocer el detalle de la infraestructura o del evento. Revisar los indicadores y gráficos con un resumen de la situación a nivel nacional y regional.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, explicó que el objetivo de la herramienta es poner la información territorial al servicio de la ciudadanía y de quienes participan en la respuesta a la emergencia.

"A través de nuestro Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, el SNIT, estamos monitoreando la emergencia y actualizando los visores para que muestren zonas de afectación, infraestructura crítica, puntos de acopio, refugios y albergues, en coordinación directa con diversos organismos", señaló.

Revisa la plataforma con información en tiempo real

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