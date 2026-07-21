Registro muestra momento en que el río Elqui desemboca en el mar tras desborde

21 jul. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro de un dron ha llamado la atención en redes sociales al capturar el momento en que las aguas del Río Elqui desembocan en la playa El Faro de La Serena, dejando un marcado contraste de colores en el borde costero.

Las imágenes fueron registradas luego del intenso sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo, que hoy mantiene a la zona bajo Estado de Catástrofe.

En el video se muestra cómo el aumento del caudal transportó una gran cantidad de sedimentos hasta la desembocadura, modificando temporalmente el aspecto habitual del litoral.

Así fue el momento de la entrada del río al mar

El registro da cuenta de un gran contraste entre el cauce del Elqui que arrastra sedimentos acumulados por las precipitaciones y la activación de quebradas, y el mar que mantiene su color habitual, generando una división que se distingue desde el aire.

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La imagen se suma a las escenas que ha dejado el temporal en La Serena, donde el incremento del caudal por las lluvias sigue provocando complicaciones en diversos sectores.

Durante la mañana de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de cuatro sectores de La Serena debido al riesgo de desborde del río.

La medida se aplicó para los sectores de Hinojal, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares.