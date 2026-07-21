Aguas del Valle suspende entrega de agua para uso sanitario en Ovalle tras desborde del embalse Recoleta

21 jul. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas del Valle informó este martes la suspensión de la entrega de agua para uso sanitario en Ovalle, región de Coquimbo, debido a las afectaciones que sufrió la infraestructura sanitaria tras la crecida del río Limarí y el desborde del embalse Recoleta.

El suministro, que no era apto para el consumo humano y estaba destinado exclusivamente a labores de aseo, limpieza y descarga de baños, había sido habilitado durante la jornada del lunes ante la imposibilidad de la sanitaria de producir agua potable producto de la emergencia.

“Estamos enfrentando un evento de gran magnitud que ha impactado nuevamente nuestras instalaciones. Como consecuencia de esta situación, nos vemos obligados a suspender la entrega de agua para uso sanitario que habíamos logrado habilitar durante la jornada de ayer (lunes)”, explicó Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle.

Mantienen estanques y camiones aljibe

La sanitaria informó que, pese a la suspensión del suministro de agua para uso sanitario, se mantendrán operativos los estanques estacionarios y el despliegue de camiones aljibe para asegurar el acceso al agua destinada al consumo humano de la comunidad.

“Nuestros equipos se encuentran desplegados en terreno evaluando daños y monitoreando permanentemente la evolución de la emergencia”, agregó Nazer.

La empresa señaló que continuará evaluando el estado de sus instalaciones y la evolución de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la zona.

¿Por qué se suspendió la entrega de agua?

La medida se relaciona con las afectaciones provocadas por la crecida del río Limarí, luego del desborde del embalse Recoleta.

La emergencia ha impedido que Aguas del Valle pueda producir agua potable con normalidad, por lo que durante la jornada anterior se había habilitado de manera excepcional un suministro de agua no potable para labores sanitarias.