Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Importante empresa frutícola busca trabajadores: Tiene 34 ofertas laborales en dos regiones

La empresa frutícola Garces Fruit abrió 34 ofertas laborales para trabajar en las regiones del Maule y O'Higgins. La compañía, dedicada a la producción y exportación de frutas, busca incorporar trabajadores para desempeñarse en plantas industriales, predios agrícolas y áreas administrativas.

Las oportunidades consideran cargos de supervisión, jefaturas, operación y apoyo en comunas como Molina, Longaví, Linares, Mostazal y Pichidegua.

¿Qué cargos ofrece Garces Fruit?

Entre las ofertas laborales más recientes publicadas por la empresa se encuentran las siguientes:

  • Jefe de Paletizaje – Planta Industrial Molina.
  • Coordinador Cierre de Procesos – Planta Industrial Molina.
  • Supervisor de Calidad de Temporada – Planta Industrial Molina.
  • Supervisor Prefrío de Temporada – Planta Industrial Molina.
  • Supervisor Tarjado – Planta Industrial Molina.
  • Supervisor de Vaciado – Planta Industrial Molina.
  • Operador de Línea – Planta Industrial Molina.
  • Supervisor Gestión de Materiales – Planta Industrial Molina.
  • Bodeguero/a – Longaví.
  • Jefe de Riego – Linares.
  • Analista de Desarrollo Organizacional – Mostazal.
  • Jefe de Campo – Pichidegua.
Ir a la siguiente nota

También se ofrecen empleos para auditor interno, jefe técnico comercial, contraparte técnica SAG, operador de paletizaje automático, práctica en administración y finanzas o sostenibilidad, supervisor de despacho, jefe de producción, planificador de materiales, subgerente de gestión de bodegas, entre otros.

¿Cómo postular?

Quienes deseen postular a alguna de las vacantes disponibles o revisarlas todas, pueden ingresar al portal de empleos de Garces Fruit en Trabajando.cl (pincha aquí).

Lo más visto de Dato útil

Una vez adentro, encontrarán el detalle de las 34 vacantes, los requisitos de cada cargo y podrán completar el proceso de postulación de forma online, adjuntando su CV.

Todo sobre Ofertas Laborales

Leer más de

Notas relacionadas