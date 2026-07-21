Importante empresa frutícola busca trabajadores: Tiene 34 ofertas laborales en dos regiones

21 jul. 2026 - 18:00 hrs.

La empresa frutícola Garces Fruit abrió 34 ofertas laborales para trabajar en las regiones del Maule y O'Higgins. La compañía, dedicada a la producción y exportación de frutas, busca incorporar trabajadores para desempeñarse en plantas industriales, predios agrícolas y áreas administrativas.

Las oportunidades consideran cargos de supervisión, jefaturas, operación y apoyo en comunas como Molina, Longaví, Linares, Mostazal y Pichidegua.

¿Qué cargos ofrece Garces Fruit?

Entre las ofertas laborales más recientes publicadas por la empresa se encuentran las siguientes:

Jefe de Paletizaje – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Coordinador Cierre de Procesos – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Supervisor de Calidad de Temporada – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Supervisor Prefrío de Temporada – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Supervisor Tarjado – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Supervisor de Vaciado – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Operador de Línea – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Supervisor Gestión de Materiales – Planta Industrial Molina.

– Planta Industrial Molina. Bodeguero/a – Longaví.

– Longaví. Jefe de Riego – Linares.

– Linares. Analista de Desarrollo Organizaciona l – Mostazal.

l – Mostazal. Jefe de Campo – Pichidegua.

También se ofrecen empleos para auditor interno, jefe técnico comercial, contraparte técnica SAG, operador de paletizaje automático, práctica en administración y finanzas o sostenibilidad, supervisor de despacho, jefe de producción, planificador de materiales, subgerente de gestión de bodegas, entre otros.

¿Cómo postular?

Quienes deseen postular a alguna de las vacantes disponibles o revisarlas todas, pueden ingresar al portal de empleos de Garces Fruit en Trabajando.cl (pincha aquí).

Una vez adentro, encontrarán el detalle de las 34 vacantes, los requisitos de cada cargo y podrán completar el proceso de postulación de forma online, adjuntando su CV.

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