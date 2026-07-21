Importante empresa frutícola busca trabajadores: Tiene 34 ofertas laborales en dos regiones
- Por Vicente Guzmán
La empresa frutícola Garces Fruit abrió 34 ofertas laborales para trabajar en las regiones del Maule y O'Higgins. La compañía, dedicada a la producción y exportación de frutas, busca incorporar trabajadores para desempeñarse en plantas industriales, predios agrícolas y áreas administrativas.
Las oportunidades consideran cargos de supervisión, jefaturas, operación y apoyo en comunas como Molina, Longaví, Linares, Mostazal y Pichidegua.
¿Qué cargos ofrece Garces Fruit?
Entre las ofertas laborales más recientes publicadas por la empresa se encuentran las siguientes:
- Jefe de Paletizaje – Planta Industrial Molina.
- Coordinador Cierre de Procesos – Planta Industrial Molina.
- Supervisor de Calidad de Temporada – Planta Industrial Molina.
- Supervisor Prefrío de Temporada – Planta Industrial Molina.
- Supervisor Tarjado – Planta Industrial Molina.
- Supervisor de Vaciado – Planta Industrial Molina.
- Operador de Línea – Planta Industrial Molina.
- Supervisor Gestión de Materiales – Planta Industrial Molina.
- Bodeguero/a – Longaví.
- Jefe de Riego – Linares.
- Analista de Desarrollo Organizacional – Mostazal.
- Jefe de Campo – Pichidegua.
También se ofrecen empleos para auditor interno, jefe técnico comercial, contraparte técnica SAG, operador de paletizaje automático, práctica en administración y finanzas o sostenibilidad, supervisor de despacho, jefe de producción, planificador de materiales, subgerente de gestión de bodegas, entre otros.
¿Cómo postular?
Quienes deseen postular a alguna de las vacantes disponibles o revisarlas todas, pueden ingresar al portal de empleos de Garces Fruit en Trabajando.cl (pincha aquí).
Una vez adentro, encontrarán el detalle de las 34 vacantes, los requisitos de cada cargo y podrán completar el proceso de postulación de forma online, adjuntando su CV.
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