"Las fechas no concuerdan": Peka Parra responde a acusaciones de infidelidad contra su futuro marido
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La felicidad tras anunciar su futuro matrimonio duró poco para Ingrid “Peka” Parra. A los pocos días de publicar en Instagram las imágenes de la propuesta que le hizo Paulo Henríquez, la actriz terminó envuelta en una polémica de redes sociales impulsada por comentarios que apuntaban directamente a la fidelidad de su prometido.
El conflicto escaló luego de que el sitio Infama compartiera el descargo de una usuaria, quien lanzó duras acusaciones contra Henríquez. Según esos escritos, el novio de la intérprete fue infiel durante su anterior relación y habría cancelado un matrimonio que tenía agendado para marzo antes de iniciar su actual romance.
Parra respondió a los rumores
La polémica no tardó en salpicar a Parra, quien optó por aclarar la situación. Al ser consultada por FMDOS sobre estas advertencias, la artista no dudó en restar responsabilidad sobre los supuestos actos de su pareja: “Yo no tengo nada que ver en esa historia. Podrías preguntarle a Paulo”, señaló.Ir a la siguiente nota
En lugar de entrar en el conflicto, Parra prefirió precisar la cronología de su relación con Henríquez: "Yo tengo entendido que ellos terminaron en diciembre del año pasado. Nosotros nos conocimos en abril, así que no tengo nada que ver en eso".
"Su historia no tiene nada que ver con la mía"
En esa línea, la actriz le bajó el perfil a cualquier sospecha sobre un eventual cruce de fechas o engaño.
"Las fechas no concuerdan. Entiendo que pueda estar hablando desde el dolor, del despecho, pero su historia no tiene nada que ver con la mía", enfatizó.
Con ese argumento, Peka Parra dio por cerradas las especulaciones que rondan a su futuro marido, reafirmando que su historia de amor con Paulo Henríquez sigue en pie de cara a su matrimonio.
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