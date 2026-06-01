El cambio de identidad de uno de los hijos de Jennifer López junto a Marc Anthony

01 jun. 2026 - 17:49 hrs.

El hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony hizo noticia en los últimos días tras su reciente graduación en Estados Unidos, luego de que se difundiera que estaría utilizando un nuevo nombre en registros vinculados a su escuela.

Se trata de una publicación sobre Oskar Muñiz, de 18 años, quien antes utilizaba el nombre Emme Muñiz, en la Windward School, donde cursó la secundaria.

En ese registro, correspondiente a los anuncios de graduación y futuros estudios, también se informó que continuará su formación en Sarah Lawrence College, en Nueva York.

Una foto con su nuevo nombre

Según El Mundo, la información surgió en publicación difundida por el propio establecimiento educativo, donde el nombre de Oskar Muñiz aparece asociado a la fotografía de la estudiante y a su futura universidad.

En el mismo contenido, además, se habría vinculado una cuenta de Instagram bajo ese nombre, lo que generó repercusión en redes sociales.

Sin confirmación oficial de los padres

Pese a la difusión del caso, hasta ahora ni Jennifer Lopez ni Marc Anthony han realizado declaraciones públicas sobre un eventual cambio de nombre, identidad o género.

En paralelo, Jennifer Lopez se refirió recientemente al proceso que vive como madre durante esta etapa. En el programa Jimmy Kimmel Live!, la artista comentó lo emocional que ha sido ver a sus hijos prepararse para la universidad. "No me hablen de eso porque empiezo a llorar", dijo entre risas.

Más allá de las especulaciones, Oskar iniciará próximamente una nueva etapa académica en Nueva York, donde estudiará disciplinas vinculadas al teatro y las artes, en una de las universidades privadas más reconocidas del estado.

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