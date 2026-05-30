¡Malcolm viene a Chile! Comic Con anuncia la visita de Frankie Muniz, Carlos Villagrán y "una gran invitada de marca mundial"

30 may. 2026 - 13:01 hrs.

Los organizadores de la Comic Con Chile 2026 prometen que su edición número 15 será "una de las más memorables de la historia", gracias a una versión especial en la cual buscan sorprender a los fanáticos con una "experiencia inédita" y una "parrilla de invitados internacionales de primer nivel".

En ese contexto, la convención confirmó a sus primeros invitados extranjeros que serán los "headliners" de cada jornada de este evento imperdible para los amantes de la cultura pop.

¡Malcolm viene a Chile!

El primer invitado en confirmar su asistencia es el actor Frankie Muniz, protagonista de la icónica serie "Malcolm in the Middle", quien visitará la exposición el próximo viernes 3 de julio.

Muniz viene en un punto álgido de su carrera, ya que acaba de volver a las pantallas con su personaje de Malcolm Wilkerson a través de "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta", que se estrenó en abril pasado por Disney+.

Para los más nostálgicos, Comic Con Chile anunció que el histórico actor Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su personaje de Kiko en la serie mexicana "El Chavo del 8", participará del evento durante sus tres días de duración.

"Una gran invitada de marca mundial"

Pero eso no será todo, ya que la organización también informó que "en los próximos días se anunciarán más invitados que sorprenderán a los fanáticos", entre estos, "una gran invitada de marca mundial" que "dará mucho de qué hablar".

La edición aniversario de la Comic Con Chile se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio en el Espacio Riesco de la comuna de Huechuraba. Las entradas ya están disponibles a través de Punto Ticket.

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