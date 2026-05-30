Red Movilidad inaugura dos nuevos recorridos con buses eléctricos: Revisa las comunas beneficiadas

30 may. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de mejorar la conectividad de los vecinos de las comunas de La Pintana, Puente Alto, La Florida y Macul, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) anunció que desde este sábado 30 de mayo se amplía la malla de recorridos de Red Movilidad sumando dos nuevos servicios.

Se trata de los recorridos E20 y 246, los cuales funcionarán de lunes a domingo, y que van a beneficiar a más de 30 mil personas, quienes desde ahora mejorarán su conectividad con la Línea 4 del Metro de Santiago.

¿Cuál será la ruta de los nuevos recorridos?

El nuevo servicio E20 prestará servicio entre las comunas de La Florida y Macul, conectando de manera directa los sectores de Jardines de La Viña, Villa Rojas Magallanes, Villa Jardín del Este y sus alrededores con la estación de Metro Macul y la Clínica Bupa Santiago.

En tanto, el recorrido 246 entrega conexión a los vecinos y vecinas del sector La Platina, en La Pintana, con la estación de Metro Hospital Sótero del Río, y mejorará la conexión entre Av. Gabriela y Metro.

Más de 30 mil personas beneficiadas

El director de la DTPM, Eduardo Castro, junto con destacar que los recorridos funcionarán con buses eléctricos y que eran demandados por los vecinos, agregó que "tenemos un mandato para optimizar los recursos del sistema y mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía".

"A partir de este sábado 30 de mayo, incorporaremos dos nuevos servicios a Red, mejorando la conectividad de los vecinos de La Pintana y Puente Alto con uno de estos recorridos y otro que beneficiará a los habitantes de La Florida y Macul. En conjunto, más de 30 mil personas serán beneficiadas", agregó Castro.

Con estos nuevos recorridos, el sistema Red Movilidad llegará a 415 servicios que registran más de 2 millones 300 mil validaciones diariamente, y que prestan servicio en 38 comunas.

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