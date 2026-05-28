Se despidió de su familia: Impacto por muerte de querido personaje de "Reunión de Superados"

28 may. 2026 - 23:20 hrs.

Un capítulo de alto impacto de Reunión de Superados es el que se vivió la noche de este jueves, ya que uno de los personajes más queridos murió, pese a sus esfuerzos por salir adelante.

En el reciente episodio, los seguidores de la teleserie de Mega vieron la partida de Coke (Diego Muñoz) tras su recaída por su adicción al alcohol.

El mensaje que encendió las alertas

Todo comenzó cuando Coke llegó a un bar para conquistar a la mesera (Constanza Mackenna) que trabajaba allí. Luego de estar bebiendo, le envió un mensaje a su amigo Manuel (Mario Horton) diciéndole: "La cagué hueón, me saqué el pellet (sic)".

El problema es que Manuel dormía junto a su hijo, por lo que no pudo ver el mensaje inmediatamente. Posteriormente, el publicista tomó su celular y llamó a Coke, pero no recibió respuesta.

La emotiva despedida de Coke de su familia

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos del capítulo fue cuando Coke entró a su antigua casa y se dirigió a los dormitorios de sus hijos y de Matilde (Ignacia Baeza) para arroparlos y darles un beso.

El momento pudo tener distintas interpretaciones al principio, pero cobró un sentido espiritual después. Manuel llegó de madrugada a casa de Matilde para informarle la muerte de su exmarido.

"El Coke tuvo un accidente", le dijo Manuel a Matilde, quien, impactada por la noticia, le preguntó: "¿Pero está bien? ¿Estaba curado? Oye, mírame, ¿está bien Coke?"

"No, Mati, el Coke se murió", le respondió Manuel con profunda consternación.

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