¿Quién es el nuevo dueño del Midmall Maipú?: La historia detrás del cambio de manos del popular outlet

29 may. 2026 - 09:27 hrs.

El popular outlet de la comuna de Maipú tiene nuevos dueños. Espacio Urbano, la filial de centros comerciales de Confuturo —empresa vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)— tomó el control del Midmall Maipú, un centro comercial que hasta hace poco estaba en manos del Grupo Araucana, conglomerado ligado a las familias Levy, De Mizrahi, Yáñez y Ergas.

El traspaso no fue producto de una compraventa tradicional, sino el desenlace de una disputa judicial. El origen del conflicto se remonta a los años más complejos de la pandemia: Confuturo había financiado el proyecto mediante un contrato de leasing, pero el cierre del comercio presencial entre 2020 y 2022 golpeó fuertemente las finanzas del mall.

La pandemia, el detonante de la crisis

Según reconoció el propio Grupo Araucana, si bien hacia fines de 2022 el mall comenzó a recuperar sus flujos, las cifras no alcanzaron para cubrir el hueco acumulado durante los años más duros del Covid. En sus propias palabras: "El mall comenzó a recuperar sus flujos, estos no fueron suficientes para absorber el importante déficit acumulado durante el período de pandemia y en ese contexto se generaron atrasos en las obligaciones financieras" con Confuturo, según informó el Diario Financiero.

Ante el incumplimiento, en 2024 Confuturo acudió a la justicia para exigir el pago de las deudas. Paralelamente, Araucana intentó buscar una salida alternativa: abrió conversaciones para incorporar un socio estratégico o traspasar el activo a otros operadores del rubro, pero ninguna de esas gestiones prosperó.

El acuerdo que evitó la batalla judicial

Finalmente, ambas partes llegaron a un entendimiento antes de que los tribunales resolvieran el caso. Según explicó Confuturo, se alcanzó un acuerdo que permitió traspasar a la compañía la administración del activo de manera ordenada y beneficiosa para ambas partes, resguardando la continuidad operacional del mall y el vínculo con los arrendatarios. Por su parte, el Grupo Araucana calificó el trato como "justo" y también destacó que se priorizó la estabilidad de los locatarios.

Hay un tercer actor relevante en esta historia: un fondo gestionado originalmente por Sartor, que en 2018 había ingresado al Midmall con un 25% de la propiedad. Tras la intervención de la CMF sobre esa administradora, el fondo pasó a manos de LAB Capital, y su participación también terminó siendo absorbida por Confuturo, que de esta forma quedó con la totalidad del activo.

¿Qué pasa con los terrenos que quedan?

Un punto relevante es que el predio del Midmall está dividido en tres lotes, y la transacción abarcó únicamente el primero de ellos. La transacción consideró únicamente un 24% de los terrenos del centro comercial, manteniéndose disponibles los otros terrenos del proyecto, incluyendo el área donde opera el supermercado Walmart, además de cerca de 7 hectáreas adicionales con potencial de desarrollo comercial e industrial. Estos dos paños restantes —el Lote B y el Lote C, donde también funciona una sucursal Lider y una empresa automotriz— siguen bajo el control del Grupo Araucana.

El futuro del outlet: ¿qué viene ahora?

Respecto al futuro del mall bajo su nueva administración, el director ejecutivo de MO Global Advisor, Mauricio Ortiz, quien participó en el proyecto de ampliación, se mostró optimista. Según el especialista, el outlet mantiene un "potencial importante" y sostuvo que "potenciar con nuevas marcas no debería ser difícil (...). El hecho de que lo tome un conglomerado como Confuturo permitirá generar sinergias en las negociaciones por nuevas ubicaciones que les permitirán aumentar sus tarifas, tanto a los actuales operadores como a los nuevos".

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