Descuentos y acceso anticipado a rebajas: Reconocida tienda lanza su app con beneficios para clientes

28 may. 2026 - 08:51 hrs.

La moda ha cambiado su relación con el consumidor de forma significativa en la última década. El acceso a información, las redes sociales y una mayor conciencia sobre hábitos de consumo han llevado a las personas a exigir más de las marcas que eligen, tanto en términos de producto como de experiencia.

En paralelo, la digitalización del retail ha acelerado la adopción de herramientas que antes eran exclusivas de plataformas tecnológicas. Hoy es habitual que tiendas de distintos rubros ofrezcan aplicaciones propias, programas de puntos y experiencias de compra que combinan lo físico con lo digital de manera cada vez más integrada.

En ese contexto, H&M lanzó su aplicación en Chile con cambios orientados a simplificar la experiencia de compra y centralizar la relación con sus usuarios.

Beneficios

La nueva versión integra el programa de membresía directamente en la app, lo que permite gestionar puntos, revisar el historial de compras y acceder a beneficios desde un mismo lugar.

Entre las novedades más concretas está la posibilidad de acumular puntos tanto en compras online como en tienda física, sin necesidad de guardar boletas ni ingresar códigos manualmente. El registro es automático y el saldo queda disponible para canjear en futuras compras o acceder a ventajas según el nivel de membresía alcanzado.

Los beneficios asociados al programa incluyen envío gratuito en compras por internet, descuentos durante el mes de cumpleaños, acceso anticipado a rebajas y preventas, y ofertas personalizadas según el comportamiento de compra de cada usuario. Un esquema de fidelización que sigue el modelo adoptado por varias cadenas de retail a nivel global.

Sirve para buscar inspiración

La aplicación también incorpora una función para escanear prendas en tienda y consultar disponibilidad de tallas o colores alternativos en tiempo real. Este tipo de herramienta reduce la dependencia del personal de sala y agiliza la experiencia para quienes prefieren resolver sus dudas de forma autónoma mientras recorren los pasillos.

Otra función disponible es la búsqueda visual, que permite fotografiar una prenda o inspiración y encontrar productos similares dentro del catálogo. Una tecnología que ya existe en otras plataformas de moda y que H&M incorpora ahora a su ecosistema digital propio.

La App ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play y App Store.