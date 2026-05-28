"Santiago se está vaciando de niños": La dura advertencia de Juan Manuel Astorga por crisis de natalidad
28 may. 2026 - 10:04 hrs.
Un análisis de la grave crisis de natalidad en Chile, profundizando en los datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que muestran una realidad preocupante para el país.
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