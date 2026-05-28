¿Está la tuya?: Estas son las carreras universitarias con más titulados en Chile

28 may. 2026 - 09:45 hrs.

Al recibir tu título de psicólogo, sentiste que el futuro era tuyo. Era la culminación de años de esfuerzo, la llave a un mundo de oportunidades.

Pronto descubrirías que no estabas solo en la cima: otros 8.211 graduados recibieron la misma llave. De repente, el éxito personal se convirtió en una estadística nacional.

El portal Mi Futuro, perteneciente al Ministerio de Educación (Mineduc), elaboró un ranking de las carreras con mayor número de titulados entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de este año.

¿Cuáles son las carreras con mayor número de titulados?

En total, se titularon 392.011 personas, cifra que comprende a estudiantes de pregrado, posgrado y postítulo en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Si se analiza la cifra, esta representa 24.282 titulados más que el periodo anterior y también es la más alta desde el año 2007, tiempo en que comenzaron los registros.

Durante mucho tiempo, la carrera de Ingeniería Comercial fue la que más titulados tenía en Chile, pero aquel récord le fue arrebatado por Psicología en el 2025.

Si se considera solo el año 2025 y las carreras universitarias, estas son las que registraron mayor cantidad de titulados:

Psicología: 8.212 titulados

Ingeniería Comercial: 7.256 titulados

Ingeniería Civil Industrial: 6.607 titulados

Derecho: 5.062 titulados

Enfermería: 4.968 titulados

Trabajo Social: 2.945 titulados

Medicina: 2.560 titulados

Kinesiología: 2.529 titulados

Pedagogía en Educación de Párvulos: 2.334 titulados

Tecnología Médica: 2.271 titulados

Administración de Empresas e Ing. Asociadas: 2.235 titulados

Obstetricia y Puericultura: 2.055 titulados

Contador Auditor: 1.954 titulados

Ingeniería Industrial: 1.951 titulados

Medicina Veterinaria: 1.894 titulados

Si quieres conocer más detalles, en el siguiente enlace (clic acá) puedes ver el estudio completo que realizó el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc.

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