Desórdenes y cortes de tránsito en marcha convocada por la Confech en el centro de Santiago: Metro cierra estación

14 may. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se está registrando la mañana de este jueves en el centro de Santiago, Región Metropolitana.

Producto de la movilización, que comenzó a eso de las 11:00 horas, la Alameda actualmente se mantiene cortada y con varios desvíos de tránsito.

También se registran incidentes con Carabineros a la altura del Palacio de La Moneda. Personal policial ha debido usar el carro lanzaaguas para dispersar a la multitud.

En cuanto a los desvíos de tránsito, estos son:

Alameda al poniente es desviado por Miraflores y Mac Iver.

Alameda al oriente es desviado por Av. España (buses) y Av. Manuel Rodríguez (particulares)

Vicuña Mackenna al norte es desviado por Curicó (buses) y Rancagua (particulares)

Avenida Providencia al norte es desviado por Avenida Salvador

Metro de Santiago cierra estación

A las 11:23 horas, Metro de Santiago informó a través de redes sociales el cierre de la estación La Moneda por "disturbios en el exterior". Tampoco hay detenciones de trenes.