Detienen a tres carabineros acusados de tener vínculos con organización criminal en región del Biobío: Todos dados de baja

14 may. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves se dio a conocer la detención de tres carabineros de la Prefectura Arauco, en la región de Biobío, tras ser acusados de tener vínculos con una organización criminal. Todos fueron dados de baja.

Detención de tres carabineros

De acuerdo a información preliminar, a los uniformados se les imputan los delitos de asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley 20.000.

Su captura se concretó tras un trabajo en conjunto del OS7 de Carabineros y el Departamento de Asuntos Internos, en coordinación con la Fiscalía en Arauco.

A su vez, se informó que la detención tuvo lugar en el marco de un operativo policial que dejó también a más de 15 civiles detenidos.

Funcionarios fueron dados de baja

A través de un comunicado, Carabineros se refirió a lo ocurrido, indicando que "personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularían a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito".

En la misiva se añade que la institución uniformada "adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados".

También se instruyó un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos.

"Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva", agregó Carabineros.