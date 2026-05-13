Carabineros inicia millonaria licitación para renovar su flota: Estos son los vehículos que buscan comprar

13 may. 2026 - 14:13 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile abrió una licitación pública para concretar la compra de 1.087 nuevos vehículos policiales, en una operación cuyo presupuesto asciende a $44 mil millones.

La compra busca renovar parte de la flota terrestre utilizada en distintos procedimientos a nivel nacional Según las bases publicadas en Mercado Público, la adquisición contempla distintos tipos de móviles destinados a labores operativas, patrullajes y procedimientos policiales en el país.

De acuerdo a la documentación, la renovación de la flota tiene como objetivo disminuir costos asociados a mantención y mejorar la eficiencia en el traslado de funcionarios.

Qué vehículos contempla la licitación

Entre los vehículos incluidos en el proceso se encuentran:

100 furgones SUV 4x4 con calabozo

200 furgones SUV 4x2 sin calabozo

380 furgones multipropósito 4x2 con calabozo

39 cuarteles móviles

12 camionetas fronterizas sin calabozo

88 radiopatrullas sin calabozo

268 motocicletas todoterreno

Recursos provienen de Seguridad Pública

Según el documento que autoriza la licitación, firmado el pasado 6 de mayo por el director de Logística de Carabineros, general Patricio Yáñez, la compra no forma parte del Plan Anual de Compras 2026 de la institución.

El texto además detalla que la iniciativa corresponde a una transferencia de recursos consolidables de capital provenientes desde la Subsecretaría de Seguridad Pública.

La licitación ya se encuentra publicada en Mercado Público y forma parte del proceso de renovación de vehículos operativos utilizados por Carabineros en distintas regiones del país.

Todo sobre Carabineros