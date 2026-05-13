Asilo en Estados Unidos: abogado revela los cuatro secretos para ganar tu caso

13 may. 2026 - 14:15 hrs.

Solicitar asilo en Estados Unidos se ha convertido en una de las alternativas migratorias más utilizadas por personas que aseguran haber sufrido persecución o temor de persecución en sus países de origen.

El proceso de asilo incluye entrevistas, revisión de pruebas y, en algunos casos, comparecencias ante un juez de inmigración, por lo que especialistas insisten en la importancia de preparar cada detalle correctamente para aumentar las posibilidades de aprobación.

¿Cuáles son los secretos revelados por el abogado migratorio?

El abogado migratorio Julio Ohynarte reveló los cuatro puntos clave que, según su experiencia, pueden marcar la diferencia entre ganar o perder un caso de asilo en Estados Unidos.

El especialista explicó que muchas solicitudes fracasan no necesariamente porque la persona no haya sufrido persecución, sino porque existen errores en la forma de presentar el caso ante las autoridades migratorias.

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El primer secreto es mantener una consistencia absoluta en toda la historia: lo que el solicitante escribe en el formulario I-589, declara en la entrevista con inmigración y expone ante un juez debe coincidir completamente.

Incluso pequeñas contradicciones pueden afectar la credibilidad del solicitante, un elemento que las autoridades consideran fundamental al evaluar un caso de asilo; de hecho, el propio USCIS

señala que la credibilidad y el testimonio detallado son factores esenciales durante el proceso.

El segundo aspecto es demostrar claramente el motivo de la persecución: no basta con haber vivido una experiencia grave o peligrosa; la ley estadounidense exige probar que la persecución ocurrió por razones específicas como opinión política, raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social determinado. Si no se logra conectar el daño sufrido con una de esas categorías protegidas, el caso puede ser rechazado.

El tercer punto destacado por Ohynarte es la importancia del testimonio personal: hablar con claridad, ofrecer detalles concretos y evitar contradicciones puede tener un enorme peso en la decisión final, además del relato, muchos abogados recomiendan respaldar la historia con pruebas, reportes de derechos humanos, fotografías, documentos y testimonios de testigos.

El abogado también advirtió sobre el límite de tiempo para solicitar asilo: la normativa de Estados Unidos establece que la petición debe presentarse dentro del primer año desde la llegada al país, salvo excepciones muy específicas.

Presentar la solicitud tarde puede cerrar completamente la posibilidad de obtener protección migratoria y retrasar el permiso de trabajo.

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