Superyate de lujo: misterioso magnate exhibe su fortaleza flotante de cristal de 350 millones de dólares con helipuerto

13 may. 2026 - 15:05 hrs.

El mundo de los superyates suma un nuevo símbolo de extravagancia extrema con el Proyecto Ziggy, una gigantesca embarcación de lujo valorada entre 325 y 350 millones de dólares que ya genera fascinación en la industria naval internacional.

El misterioso propietario, un multimillonario estadounidense cuya identidad permanece oculta, parece haber encargado una auténtica fortaleza flotante inspirada en el espectáculo, la arquitectura futurista y el universo glam de David Bowie, reseña Luxury Launches.

Construido por la reconocida firma alemana Lürssen en Rendsburg, Alemania, el yate mide 101,4 metros de eslora y está previsto para ser entregado en 2028.

Desde su presentación oficial, el nombre “Ziggy” despertó especulaciones por su aparente referencia a Ziggy Stardust, el icónico personaje creado por David Bowie en los años setenta, por lo que, más que un simple nombre, el proyecto parece reflejar una personalidad obsesionada con el espectáculo visual y el lujo sin límites.

Luxury Launches

Una estructura que rompe esquemas

Las primeras imágenes muestran una estructura que rompe con el diseño tradicional de los superyates: su popa escalonada tiene forma de anfiteatro junto al mar, con enormes terrazas que descienden hacia el agua y crean la sensación de un resort privado flotante.

En lugar de incorporar un club de playa convencional, toda la parte trasera fue concebida como un espacio abierto para disfrutar del océano a nivel del mar.

El estudio británico Harrison Eidsgaard estuvo a cargo tanto del diseño interior como exterior, apostando por líneas modernas de vidrio y acero.

Uno de los elementos más impresionantes son sus gigantescas superficies acristaladas, consideradas entre las más grandes jamás instaladas en un yate de Lürssen; estas estructuras representan un enorme reto de ingeniería debido a las vibraciones y tensiones que soporta una embarcación de semejante tamaño.

El Proyecto Ziggy también incluirá helipuerto certificado, piscinas, zonas de bienestar y amplias áreas pensadas para largas estadías en alta mar, por lo que, todo apunta a que no será simplemente un yate de recreo, sino una residencia flotante autosuficiente diseñada para ofrecer una experiencia de lujo absoluto.

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