Aumenta el pago mínimo de la tarjeta de crédito: Este será el nuevo monto y la fecha en que comenzará a regir la medida

13 may. 2026 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes utilizan tarjetas de crédito y suelen recurrir al pago mínimo tendrán que prepararse para un cambio que comenzará a regir en las próximas semanas. La modificación apunta directamente a la fórmula utilizada para calcular ese monto y busca reducir el sobreendeudamiento entre los consumidores.

La medida comenzó a gestarse en junio de 2025, cuando se anunciaron las primeras modificaciones al mecanismo de pago mínimo de las tarjetas de crédito. Hasta ahora, en algunos casos ese monto podía representar apenas un 1% de la deuda total, lo que permitía extender el pago durante varios años debido a los intereses asociados.

¿Cuál será el nuevo pago mínimo?

La nueva estructura impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) establece que el pago mínimo deberá incluir todos los montos no financiables, como seguros, gastos administrativos y mantenciones de la tarjeta, además de un 5% de la deuda financiable.

Con este cambio, quienes pagaban solo el mínimo mes a mes podrían reducir considerablemente el tiempo total de la deuda. Según se explicó, mientras con el sistema anterior una deuda podía extenderse hasta en 180 cuotas, con la nueva fórmula ese plazo podría bajar a cerca de 60 cuotas.

El objetivo de la modificación es disminuir el sobreendeudamiento y evitar que las personas mantengan obligaciones financieras durante largos periodos debido al uso recurrente del pago mínimo.

El llamado a evitar el pago mínimo

De todos modos la recomendación sigue siendo pagar el total facturado para evitar intereses y mantener las condiciones originales pactadas con la entidad financiera.

El director ejecutivo de Efectivo, Diego Soffia, sostuvo que el cambio “mete un poquito de presión y obliga a la responsabilidad tanto de los consumidores como también de las instituciones de financiamiento, porque a veces se hace atractivo para las instituciones usar a favor este desconocimiento que tenemos en finanzas personales para ofrecer créditos que después se hacen muy difícil pagar”, señaló.

Soffia agregó que este tipo de financiamiento puede terminar transformándose en una carga para los usuarios. “Para el consumidor después se transforman en una trampa, porque en un primer momento obtienen ese financiamiento, con las tarjetas de crédito fundamentalmente, pero después son los créditos quizás más altos y los créditos más caros que se podrían contratar”, concluyó.

La fecha en que comenzará a regir

La nueva fórmula comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de junio y reemplazará el sistema que rige actualmente para calcular el pago mínimo de las tarjetas de crédito.