Anuncian posibles lluvias para esta semana en la Región Metropolitana: ¿Qué días y en qué sectores podría llover?

13 may. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció posibles precipitaciones para esta semana en la zona central del país, incluyendo la Región Metropolitana.

¿Qué día podrían registrarse precipitaciones en la Región Metropolitana?

El comunicador explicó que este viernes 15 de mayo el cielo amanecerá cubierto, pero ya no con niebla, sino con una "vaguada en altura, que es una nubosidad que se activa en la cordillera".

Según el experto, esa nubosidad "podría dejar chubascos" durante la jornada en regiones del Maule, O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana.

El fenómeno se dará en la cordillera, pero agregó que eventualmente podrían registrarse chubascos en sectores precordilleranos.

Sepúlveda indicó que este viernes, cuyas extremas serán de 9°C y 17°C, "se dará la única probabilidad que tenemos de precipitaciones" hasta nuevo aviso.

¿Cuándo podrían caer chubascos?

El periodista destacó que estos chubascos podrían caer entre la tarde-noche del viernes y la madrugada del sábado.

Ya el fin de semana la situación cambiará. La máxima subirá a 19°C y se abrirá el sol durante la tarde.

Finalmente, insistió en que las precipitaciones no afectarán a la ciudad de Santiago, "pero sí a sectores montañosos" de la precordillera y cordillera.

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