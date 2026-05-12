Anticiclón mantiene bloqueadas las lluvias en gran parte de Chile: Alejandro Sepúlveda afirma que "es impresionante"

12 may. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un potente anticiclón mantiene bloqueado el ingreso de lluvias a gran parte del país y, según explicó el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el fenómeno podría extenderse al menos hasta el próximo 21 de mayo.

De acuerdo con el análisis meteorológico, los sistemas frontales siguen formándose en el océano, pero no logran avanzar hacia la zona centro y sur debido a una extensa área de alta presión que actúa como barrera.

“Un sistema frontal debe llevar una semana peleando con la alta presión. Ahí se está añejando, se está descargando las precipitaciones, se está desgastando”, señaló Sepúlveda al explicar cómo los frentes terminan debilitándose antes de ingresar al territorio nacional.

El anticiclón que bloquea las precipitaciones

El especialista indicó que actualmente solo algunos sectores de la región de Magallanes logran recibir precipitaciones, mientras que el resto del país permanece bajo estabilidad atmosférica.

“Tremenda alta presión”, comentó el periodista, agregando que los pulsos de lluvia “logran contornear la alta presión” únicamente hacia zonas extremas del sur.

En esa línea, afirmó que “el resto, absolutamente, bajo el dominio anticiclónico antilluvias, estabilidad”.

Además, explicó que este fenómeno no se limitará solo a algunos días. “Esto llega hasta el 21 de mayo. Por lo menos hasta el 21 de mayo el dominio anticiclónico”, sostuvo.

Desde Los Lagos al norte seguirán sin lluvias

Alejandro Sepúlveda recalcó que la falta de precipitaciones afectará a gran parte del país, incluyendo ciudades del sur donde habitualmente se registran lluvias durante esta época.

“Estoy hablando que no lloverá hasta el 21 de mayo en Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Concepción, Temuco, Chillán, en fin”, detalló.

Mientras tanto, en Magallanes continuarían registrándose algunos pulsos de precipitaciones acompañados de aire frío y fuertes vientos. “Se ven tres pulsos más de precipitaciones en lo que resta de la semana y todos pasan con aire muy frío. No se descarta que nieve otra vez en sectores de Magallanes”, explicó.

La esperanza de lluvias después del 21 de mayo

Aunque el escenario sigue marcado por la estabilidad, el periodista indicó que existe una posibilidad de retorno de precipitaciones hacia fines de mayo.

“Le vamos a tener que empezar a poner ojo recién a este sistema frontal que, en una de esas, podría traer de regreso las precipitaciones al menos al centro sur”, comentó.

Eso sí, aclaró que todavía se trata de una proyección de largo plazo. “Estoy dando una probabilidad que, como faltan más de 10 días, todavía tiene poco sustento, poca base. Pero si usted me pregunta una esperanza, si quiere, después del 21 de mayo”, concluyó.

Finalmente, resumió el escenario actual señalando: “Es impresionante cómo este escudo antilluvias está funcionando”.

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