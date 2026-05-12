Carabinero da muerte a delincuente en medio de operativo por robo de camión

12 may. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente fallecido por la acción de efectivos de Carabineros y cuatro detenidos fue el resultado de un procedimiento policial desarrollado cerca de las 13:00 horas de este martes en el cruce de Camino Noviciado con Alejandro Dip, en la comuna de Pudahuel.

Varios individuos iban en un camión cargado con electrodomésticos encargado por robo, que había sido sustraído en Lo Espejo, tras ellos una camioneta Fiorino los escoltaba cuando los policías uniformados los interceptaron.

Intentaron atropellar a carabineros

El móvil menor fue dirigido contra los carabineros para atropellarlos y fue afectado un motorista, el que quedó con lesiones menores y para defenderse un carabinero disparó contra el conductor del vehículo utilitario, el cual quedó herido y luego murió.

En ese vehículo estaban el chofer y el peoneta del camión, en calidad de secuestrados y con heridas leves.

¿Qué dijo Carabineros?

El general Alex Bahamondez, jefe de la zona oeste de Carabineros, dijo que "un testigo llamó al 133 para alertar de la situación, y nos encontramos en presencia de un robo con intimidación".

"El chofer y el peoneta fueron secuestrados e iban en la Fiorino. Cuando los delincuentes trataron de atropellar a los policías, estos realizaron seis disparos".

La autoridad policial afirmó que "los dos secuestrados fueron rescatados, tal como toda la mercadería... De los cinco involucrados, a los cuatro con vida se les verificaron antecedentes y serían chilenos. Y el quinto, el fallecido, está por ahora en carácter de NN".