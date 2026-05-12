Tres militares peruanos son detenidos por ingresar a Chile con ketamina dentro de sus cuerpos

12 may. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tres militares peruanos fueron detenidos en la zona norte de Chile luego de ser sorprendidos transportando ketamina tanto al interior de sus cuerpos como adherida a ellos. El procedimiento se registró en la comuna de Huara, en la región de Tarapacá.

¿Qué se sabe de los militares peruanos que intentaban ingresar ketamina a Chile?

El hallazgo ocurrió durante el fin de semana en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte, aunque el caso se conoció públicamente durante este martes. Según la información entregada, los funcionarios del Ejército de Perú trasladaban más de cuatro kilos de ketamina entre los tres.

La droga estaba dosificada en ovoides. Parte de ellos habían sido ingeridos por los imputados, mientras que otros estaban adheridos a sus cuerpos al momento de ser fiscalizados por Carabineros.

El procedimiento en la Ruta 5 Norte

Tras el operativo, los tres detenidos fueron trasladados hasta la Segunda Comisaría de Pozo Almonte. Desde ahí quedaron a disposición de la justicia para enfrentar durante la jornada de este martes el control de detención.

Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre cómo fueron detectados ni tampoco sobre el destino que tendría la droga. Se espera que tanto Carabineros como la Fiscalía entreguen más detalles del procedimiento durante las próximas horas.

Más de cuatro kilos de ketamina

Según consignó Radio Bío Bío, los militares fueron sometidos a un proceso de evacuación de la droga intracorporal. El detalle de la cantidad de droga que portaba cada uno es el siguiente: