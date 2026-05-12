Confirmado: estas personas tienen derecho a presentar su examen de ciudadanía de Estados Unidos en español

12 may. 2026 - 16:15 hrs.

Es un hecho. Una serie de personas tendrá derecho a presentar su examen de ciudadanía de Estados Unidos en idioma español.

Tras los múltiples cambios que han tenido lugar en las regulaciones de las pruebas para obtener la ciudadanía americana, existen muchas dudas respecto a la verdadera posibilidad de presentar el examen en el idioma nativo.

Especialistas del área aseguran que, aunque quienes realmente pueden tener acceso a este beneficio son un grupo minoritario, esto es posible en ciertos casos específicos.

¿Quiénes tienen derecho a presentar su examen de ciudadanía de Estados Unidos en español?

Para calificar a presentar el examen de ciudadanía de Estados Unidos en español es necesario cumplir con ciertos requisitos relacionados con la edad y con la cantidad de años como residente permanente en el país.

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Según el abogado de inmigración, Sebastian Simon, hay dos posibilidades de acceder a esta modalidad, que son las siguientes:

Aquellos que ya tengan cumplidos 50 años de edad y 20 años como residentes permanentes. Aquellos que ya tengan cumplidos 55 años de edad y 15 años como residentes permanentes.

Solamente las personas que integren alguno de estos dos grupos tendrán derecho a presentar la evaluación en español.

La información es clave

A pesar de que en los últimos meses se ha divulgado el cambio de estatuto, bajo el cual la mayoría de los migrantes, independientemente de su origen y sus barreras idiomáticas, deben presentar los exámenes en inglés, es importante mantenerse al día respecto a las excepciones y detalles de los proyectos de ley.

Por medio de sus plataformas digitales, el especialista en representar a la comunidad latina, suele difundir informes vigentes, tips y recomendaciones para hacer el abordaje correcto de los trámites migratorios más comunes, sin presentar ningún tipo de contratiempo.

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