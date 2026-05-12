Se disfrazaban de payasos para asaltar: Cae banda "La Familia Asaltante" que era liderada por joven de 15 años

12 may. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía de Occidente, desarticuló una banda delictual que atemorizó durante meses a vecinos de las comunas de Maipú, Cerrillos y Buin, en la Región Metropolitana.

La banda, que incluía varios menores de edad, cometía portonazos y encerronas con una particularidad para ocultar su identidad: se disfrazaban de payasos para cometer los asaltos. Se autodenominaban "La Familia Asaltante" y coordinaban sus crímenes por WhatsApp e Instagram, donde también subían videos y fotos de sus "botines".

Un líder de 15 años al mando de 12 imputados

En total eran 12 personas, 7 de ellas menores de edad, pero su cabecilla tenía apenas 15 años. El adolescente era quien coordinaba las operaciones, decidía los objetivos y organizaba los grupos para ejecutar los robos.

La subprefecta Ángela Araya, jefa subrogante de la Bicrim de Cerrillos, confirmó que esta banda estaba compuesta principalmente por menores de edad y que "en redes sociales publicaban, una vez que cometían estos delitos, fotografías y videos en los que daban a conocer el premio que ganaban", lo que finalmente permitió identificarlos e iniciar la investigación que derivó en las detenciones.

Máscaras, armas y redes sociales

El fiscal Leonardo Tapia, del SAC Occidente, detalló que la banda operó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, cometiendo al menos 18 delitos, 15 de ellos robos violentos de vehículos.

Además, detalló que "se levantaron teléfonos celulares de los sitios del suceso, como también armas de fuego, una escopeta adaptada y también chalecos antibalas".

Vendían los autos robados a bajos precio

En la misma línea, el también fiscal Eduardo Pontigo agregó que toda la coordinación la realizaban en grupos de WhatsApp e Instagram, en los que "procedían a coordinar las encerronas, los lugares en los cuales estos se cometían, la forma de abordar a las víctimas. Luego sacaban fotografías a los vehículos que sustraían y los ofrecían a la venta", indicó.

En algunas ocasiones ofrecían los autos robados a $400.000 pesos, solo para deshacerse rápidamente de la evidencia. El dinero obtenido era usado para gastos personales, como zapatillas u otros bienes de consumo, antes de volver a delinquir.

Tras la formalización de los 12 imputados, el tribunal resolvió que de los 7 menores de edad, 5 quedaran en internación provisoria. De los adultos, 2 quedaron en prisión preventiva. La Fiscalía apeló en 3 casos donde no se decretaron medidas cautelares gravosas, mientras que 2 fueron dejados en libertad.

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