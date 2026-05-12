Aviso de bomba en mall de Cerrillos obliga a realizar evacuación: Carabineros descartó presencia de artefacto explosivo

12 may. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una amenaza de bomba derivó en un amplio operativo policial la mañana de este martes al interior del Mall Plaza Oeste, en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Posteriormente, Carabineros

Mensaje escrito en el baño

De acuerdo a lo informado por Carabineros, en uno de los baños de hombres del tercer piso se descubrió un escrito con plumón rojo con el mensaje: "Dejé una bomba 12:00 horas explota".

La institucíón agregó que personal de aseo limpió el rayado, al mismo tiempo que se hacía una denuncia a funcionaros policiales, quienes acudieron al lugar a eso de las 09:45 horas.

Tras ello, personal de seguridad cerró los accesos al recinto, y realizó la evacuación de trabajadores que estaban en su interior.

Asimismo, se solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Se descartó artefacto explosivo

El coronel Jorge Molina, de la Prefectura Santiago Rinconada, explicó que, tras la alerta, se activó el protocolo y se evacuó tanto a estudiantes del instituto profesional Duoc UC como a trabajadores del mall.

"Aproximadamente, 1.500 alumnos de la jornada de la mañana; más otras 600, aproximadamente, que eran del personal de trabajo del mall", indicó.

"Carabineros se desplegó con tres equipos de GOPE, los cuales rastrearon toda la dependencia, todo el edificio, no encontrando ningún objeto sospechoso o un artefacto que pudiéramos presumir que era explosivo", concluyó la autoridad.