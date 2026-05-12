Confirman cierre de Universidad Bolivariana: ¿Hasta cuándo operará la institución educacional?

12 may. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación confirmó la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad Bolivariana, iniciando así el proceso formal de cierre definitivo de la casa de estudios.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Exento 293 del 5 de mayo de 2026, luego de un acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Educación (CNED).

¿Qué pasará con los estudiantes?

Desde el Ministerio de Educación explicaron que, de acuerdo con la Ley N°20.800, ahora corresponde iniciar el proceso para nombrar a un administrador de cierre, quien será designado por la Subsecretaría de Educación Superior previo acuerdo del CNED.

Esta figura asumirá como máxima autoridad de la universidad y tendrá como principal misión garantizar la continuidad académica de los estudiantes que actualmente cursan sus carreras en la institución.

Para ello, deberá elaborar un Plan de Administración y Cierre, documento que definirá las medidas necesarias para asegurar que los alumnos puedan completar adecuadamente sus procesos académicos.

Universidad seguirá funcionando de manera normal

Mientras se concreta el nombramiento del administrador de cierre, la Universidad Bolivariana continuará operando bajo su estructura habitual.

En ese contexto, el Ministerio indicó que las consultas relacionadas con procesos académicos y administrativos seguirán siendo atendidas por la institución.

Además, se informó que el contacto habilitado para dudas es el correo del vicerrector de Planificación y Desarrollo Institucional, Manuel Gallardo: manuel.gallardo@ubolivariana.cl

Según informó la cartera, el cierre total de la institución se concretará el 31 de diciembre de 2031.

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