Ministra Chomali aclara que recortes en su cartera no "tienen que ver con reducir las prestaciones de salud"

12 may. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

En el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, la ministra de Salud, May Chomali, negó el cierre de diversos programas de atención primaria, explicando que pueden ser reestructurados y modificados mejorando así su eficiencia.

Esta aclaración se da en contexto de la lista enviada por el Ministerio de Hacienda, donde se modificaban e incluso eliminaban programas de la atención primaria de salud, como el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, prevención del suicidio, salud mental, cuidados peleativos entre otros.

Chomali explica que la carta enviada desde Hacienda solicitaba revisar diversos programas, lo que no implica su cierre, sino su posible modificación. El Ministerio busca reducir costos con los que se ofrecen las prestaciones, ya sea medicamentos o insumos, pero sin cambiar la calidad ni disminuir la cantidad.

¿Qué dijo la ministra Chomali?

El ministerio busca evitar que programas de salud no lleguen a quienes lo necesitan, “ya vimos que en otros ministerios no estaban llegando para las personas que fueron creados” explica, por tanto realizarán una investigación para conocer la cobertura de los programas y así hacer un uso más eficiente de los recursos.

Tras la preocupación manifestada el lunes por distintos alcaldes de la RM, quienes llegaron hasta La Moneda portando un ataúd, la ministra hizo hincapié en que "ninguno de los ahorros que nosotros estamos proponiendo tienen que ver con reducir las prestaciones de salud".

Además, agregó que la puesta en escena de los alcaldes era injustificada recalcando que desde el primer día el Ministerio planteó que tiene como eje el reforzamiento de la atención primaria.