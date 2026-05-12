Así fue la llegada de Américo a su formalización por denuncia de lesiones en contexto de VIF

12 may. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el cantante Américo llegó hasta el Juzgado de Garantía de San Javier, región del Maule, para su formalización por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de su entonces pareja, la actriz Yamila Reyna.

El artista arribó al tribunal pasadas las 10:20 horas, en compañía de su abogada y sin emitir ningún tipo de declaración, pese a la presencia de distintos medios de prensa.

Se espera que en la instancia se escuchen los antecedentes recabados sobre el hecho, ocurrido a mediados de febrero, y se podrían dictar medidas cautelares en su contra.

Se descartaría la prisión preventiva

La abogada de Yamila Reyna, Karim Hein, también se hizo presente en la audiencia. Previo a la formalización, conversó con la prensa y manifestó que espera que "se pueda concretar la formalización".

En la instancia "el fiscal le entrega la información al imputado sobre la investigación que se lleva en su contra; cuáles son los antecedentes que existen y cuál es el delito o los delitos, en este caso, que él ha cometido", explicó la profesional.

Al ser consultada si existen pruebas que confirmen el delito de lesiones en contra de su representada, respondió: "Por supuesto, es la única forma en que un fiscal va a llegar a una decisión de formalizar investigación".

Respecto a la cautelar que van a solicitar, indicó que eso se verá durante la audiencia; sin embargo, adelantó que buscarán "adherir a lo que pida Fiscalía, que es lo que da más fuerza para una resolución positiva del tribunal".

Sobre ese mismo punto, dijo que no existiría la posibilidad de prisión preventiva. "No, es muy difícil. Lo descarto, en realidad", sostuvo, agregando que no tiene conocimiento sobre un posible acuerdo entre Fiscalía y la parte denunciada.

Denuncia contra Américo

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, todo habría ocurrido posterior al festival Oro Verde en Empredado, en la región del Maule, en donde Yamila ejerció como conductora.

En un primer episodio, el cantante habría reaccionado de forma violenta contra su pareja, en la cabaña en donde se hospedaban. Habrían existido gritos, mientras él, supuestamente, se encontraba en estado de ebriedad.

La discusión habría continuado hasta llegar a una bomba de bencina, cerca de Talca, cuando regresaban a Santiago. Allí él la habría empujado, agredido y quebrado su teléfono.

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