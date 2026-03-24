Mariela Montero sale en defensa de Yamila Reyna y arremete contra Pamela Díaz

24 mar. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo argentina Mariela Montero se pronunció a favor de Yamila Reyna, tras las declaraciones de Pamela Díaz sobre el regreso de la comediante a los escenarios luego de su polémica separación con Américo. Días atrás, La Fiera hizo referencia a que había que quejarse menos, trabajar más y en silencio.

En ese contexto, Montero no se quedó callada y se lanzó contra la panelista a través de sus historias de Instagram. Asimismo, reflexionó sobre la lucha de las mujeres por ser escuchadas y la responsabilidad detrás de cualquier mensaje que se emite.

"Ya está bueno de Shakira. Sí, las mujeres facturan, pero dejen de quejarse. Yo creo que viene un momento en que la mujer entre menos se queje, y vaya calladita trabajando, chao. Se acabó... A Yamila no se le ha muerto nadie, no le ha pasado nada tan grave como le pasa a todo el mundo", fueron algunas de las palabras de Pamela respecto a Yamila.

@montero_mariela Instagram

¿Qué respondió Mariela Montero?

La respuesta de la modelo fue clara y contunde: "Yamila no se estaba quejando por los cuernos... Estaba muy afectada por haber sido violentada físicamente por quien era su pareja". En ese sentido, apuntó contra La Fiera y enfatizó que "hay que ser responsables con el mensaje que dejamos".

Montero inició su descargo diciendo que le parece bien instar a las mujeres a ser fuertes y agregó que "todas lo hemos hecho y salimos adelante con una sonrisa haciendo como que todo está bien", pero para ella el caso de Yamila tiene un factor mucho más importante que no debe ser silenciado: Denunciar a un agresor.

"Yo encuentro un acto total de valentía de parte de Yamila, enfrentarse a esa situación amando a una persona... Hay que denunciar a quien te violenta, no podemos mandar a callar a nadie en estos tiempos. Y menos a decir 'no nos quejemos', es un acto de retroceso", recalcó.

Finalmente, Mariela Montero reflexionó sobre la lucha de las mujeres por ser escuchadas y la responsabilidad detrás de cualquier declaración pública. "Hay que tener más cuidado con las palabras que decimos cuando muchas personas nos escuchan. No nos callemos, quejémonos y denunciemos, porque si no, somos cómplices de nuestros agresores", concluyó.

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