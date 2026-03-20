"Las mujeres facturan, pero dejen de quejarse": Pamela Diaz apuntó contra Yamila Reyna

20 mar. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una vez más, Pamela Díaz causó revuelo con una polémica declaración. En esta oportunidad, "La Fiera" apuntó contra Yamila Reyna en el contexto de su regreso a los escenarios, tras la bullada separación con Américo.

La panelista criticó a la argentina por abordar el tema de su reciente quiebre amoroso en la rutina de stand up con la que volvió a los focos después de un mes.

"Yo siento que ya está bueno, ya hay mucha Shakira. Ya, las mujeres facturan. Sí, facturan, pero dejen de quejarse", sentenció Pamela en el panel de Hay Que Decirlo. Asimismo, recalcó que no ve necesario lamentarse por algo que ya sanó.

"Cuando dicen ‘Ay, pobrecita’, a Yamila no se le ha muerto nadie. No le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo. Igual que cualquier persona, tiene que seguir trabajando", expresó.

Crítica y tajante

El debate siguió y Díaz no se guardó nada, pues también se refirió al tiempo del que dispuso Yamila para retomar sus labores. Para Pamela, no todo el mundo tiene la posibilidad de parar durante un mes, sino que se ven obligados a continuar con su rutina bajo cualquier circunstancia.

"Ojalá todos tuviéramos ese tiempo para poder recuperarnos de que alguien nos cag... como Yamila o como Américo, porque la gente tiene que trabajar al día siguiente, tienen que levantarse con pena".

Pero no todo fueron críticas, "La Fiera" también tuvo espacio para reconocer aspectos positivos de la argentina. Destacó que "siempre ha sido una mujer independiente" y dijo que se alegra de verla generar ingresos.

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