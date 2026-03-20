"Te traje un vino...": Sorpresiva referencia a Los Casablanca en Reunión de superados

20 mar. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una escena de la teleserie Reunión de superados sorprendió a sus televidentes con una inesperada referencia a Los Casablanca, una de las producciones nocturnas más vistas de Mega en 2025.

La escena la protagonizaron Juan de Dios y Matilde, personajes interpretados por los actores Jorge Arecheta e Ignacia Baeza.

¿Cuál fue la referencia de Reunión de superados a Los Casablanca?

Juan de Dios llegó a la casa de Matilde con una peculiar botella de vino. "Te traje un vino. Me lo recomendó un amigo, es de la Viña Ítaca. Bien rico, parece", dijo el abogado. Mientras Matilde admiraba la botella contestó: "Ítaca, sí la he escuchado. Gracias, qué rico".

Ítaca era la viña en la que se desarrolló el conflicto central de la trama de Los Casablanca. Enfrentaba una importante crisis que terminó afectando los intereses y ambiciones de Juan Pablo, papel encarnado por el mismo Jorge Arecheta.

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