Hasta un millón de pesos: Raquel Argandoña admite que ha pagado por información sobre infidelidad

18 mar. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La comunicadora Raquel Argandoña causó revuelo tras hacer una polémica confesión. En el panel del programa Tal Cual, discutía sobre personas que han descubierto infidelidades tras revisarles el celular a sus parejas.

En ese contexto, y refiriéndose específicamente al caso de Marité Matus y el supuesto engaño de Camilo Huerta, la también actriz admitió que ella ha descubierto infidelidades a través de fotografías, aunque no revisando un celular.

"Las veces que me ha tocado, las mujeres me dicen 'oye, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, aquí están estos mensajes que he chateado con esta persona'. Yo digo: 'Perfecto, ¿cuánto vale?' Y lo obtengo. Chao", expuso la actriz, sorprendiendo al panel integrado por Pablo Herrera y José Miguel Viñuela.

Su respuesta también impactó a los televidentes, ya que además agregó que no ocurrió una, sino dos veces. Según explicó, fue hace varios años y una de esas ocasiones involucraba al padre de sus hijos. Las fotografías que recibió habrían costado un millón de pesos.

Raquel Argandoña. Tal Cual

Trato de cínicos a compañeros de panel

Luego de su reveladora anécdota, Argandoña consultó a sus compañeros qué harían en esa situación, a lo que ambos respondieron que no pagarían por obtener fotografías de sus parejas para confirmar alguna traición.

La afirmación no convenció a la Quintrala y como era de esperarse, lo hizo saber: "Ustedes son cínicos porque pagarían igual. Otra cosa es si terminan la relación o no, pero sí les gustaría saber", sentenció.

En ese sentido, tanto Pablo Herrera como Jose Miguel Viñuela justificaron su respuesta argumentando que las fotos podrían estar manipuladas o tratarse de una estafa. "No cuesta nada trucar las fotos hoy en día, con inteligencia artificial", afirmaron.

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