Pailita expone conversaciones con los involucrados en presunta estafa tras supuesto negocio de compra y venta de vehículos

17 mar. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano Carlos Javier Rain, más conocido como Pailita, ha sido tema de conversación luego de que se diera a conocer que denunció a la creadora de contenido para adultos, Vanessa Chávez, y su pareja, Héctor Orellana, por presunta estafa.

El cantante publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes en las que expuso conversaciones que sostuvo con Chávez y Orellana donde exige que le regresen el dinero que habría invertido para un supuesto negocio que nunca se concretó.

Según el cantante, Orellana le propuso asociarse para crear una empresa de compraventa de autos de alta gama, para lo que invirtió $120 millones de pesos. En ese contexto, publicó unas capturas de pantalla de 2024 donde le pregunta a Héctor por su dinero y este responde que le ha costado generar ganancias para pagar, pero aseguró que iba a cumplir.

"Para que vean lo comprensible que fui jajaja, harto tiempo esperando, desde el 2023 y recién a fines del 2024 le puse la presión para que me pagara", escribió el artista en la historia donde expuso la primera captura.

@pailita.k7k. Instagram

"Todo queda en manos del Señor".

Las conversaciones evidencian que el intérprete de Ultra Solo, le pidió a la pareja en diferentes oportunidades que respondieran por el dinero que les entregó, no obstante, la respuesta, aunque no es negativa, tampoco muestra acciones concretas.

Rain tomó acciones legales, aunque dijo que en un principio no quería hacerlo. En ese sentido, explicó en un video que no iba a exponer la cara de los involucrados para no perjudicar el caso. Aun así, expresó que si la denuncia "no llega a nada", considera buena idea hablar del tema para evitar que estafen a más personas.

"A mí me habían dicho que había estafado a más gente, pero uno igual no se percata. Yo confío mucho en la gente, pero es porque uno no puede vivir sicosiado todo el tiempo. Uno hace las cosas de corazón"

@pailita.k7k. Instagram

Finalmente, dijo que piensa que tanto Vanessa Chávez como Héctor Orellana ya se gastaron el dinero, pero para él "todo queda en manos del Señor. Yo ya cumplí mi propósito en la vida y estoy más que pagado. Ahora, si eso se devuelve, bendición del Señor también", concluyó.

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