Muere Rodrigo "Rucio" Ulloa, conocido locutor radial: "Fue un motor de energía inagotable"

30 abr. 2026 - 11:10 hrs.

Este jueves 30 de abril se confirmó la muerte de Rodrigo Ulloa, un conocido locutor radial. La información fue confirmada por la Radio Futuro, donde el profesional desarrolló sus labores, aportando no solo con sus conocimientos, sino también con su calidad humana.

La familia de Ulloa había compartido una publicación hace unas semanas en su cuenta de Instagram, llamando a que sus cercanos le enviaran audios en medio de un aparente problema de salud.

"Nos deja un vacío enorme"

A través de una publicación en Instagram, la Radio Futuro dedicó un extenso mensaje a Ulloa, destacando su paso por la estación y su buena onda con los colaboradores.

"Hoy el aire se siente un poco más pesado en Radio Futuro porque nos toca despedir a un grande, a un tipo que entendía la radio no solo como un trabajo, sino como una forma de vida", informaron.

En esta línea, señalaron que "fue mucho más que un compañero de labores. Fue un motor de energía inagotable y un profesional con un rigor periodístico y una pasión por la música que marcaron un estándar en nuestra emisora siempre presente y dispuesto a todo".

Dicho esto, aseguraron que "nos deja un vacío enorme, pero también el recuerdo de su increíble calidad humana que siempre brilló cada momento".

Destacaron su sentido del humor

En la misma publicación, se destacó la personalidad Ulloa: "Por sobre todo extrañaremos su sentido del humor fuera de serie, esa rapidez mental única para sacarnos una carcajada incluso en los momentos más tensos y esa ironía fina que lo hacía único. Su risa era el mejor aliciente para las largas jornadas. Con él, el estudio de la 88.9 siempre fue un lugar mucho más feliz".

"Nos quedamos con las anécdotas, los debates melómanos y el privilegio de haber caminado a su lado gracias por tanto querido rodrigo sigue haciendo ruido allá arriba que acá nosotros mantendremos el volumen bien alto en tu honor. Hasta siempre, querido", agregaron.

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