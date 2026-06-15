Julio César Rodríguez pierde la paciencia con Mateucci en Volverías con tu ex? 2: "Te callas y te sientas"

15 jun. 2026 - 09:05 hrs.

La tensión entre Luis Mateucci y Raimundo "Rai" Cerda no terminó con la intervención de producción. En el quinto capítulo de Volverías con tu ex? 2, el conflicto continuó durante la dinámica del cara a cara y esta vez fue el animador Julio César Rodríguez quien tuvo que poner orden.

Rai Habla, Mateucci Interrumpe

El animador le dio la palabra a Rai Cerda para que expresara su versión del enfrentamiento que los tuvo a punto de irse a las manos. En su intervención, el modelo cuestionó la actitud de Mateucci y la forma en que se ha comportado desde que ingresó al encierro de Volverías con tu ex? 2.

Mateucci no esperó a que terminara. Lo interrumpió para encararlo y exigirle que le hablara directo a la cara, aprovechando además para burlarse de su forma de hablar, entre otras cosas.

Julio César Rodríguez Interviene

Fue entonces cuando Julio César Rodríguez perdió la paciencia. "Luis, te callas y te sientas", le dijo el animador en tono firme, cortando de raíz la interrupción. Mateucci acató la indicación, aunque no sin antes lanzar un último gesto provocador hacia Rai.

El episodio suma un nuevo capítulo al conflicto más explosivo de Volverías con tu ex? 2 hasta ahora, y deja la pregunta abierta sobre cuánto más aguantará la convivencia entre ambos dentro del encierro.

Volverías con tu ex? 2 se emite de domingo a jueves por Mega. Los capítulos completos están disponibles en Mega.cl, en el canal de YouTube MEGA Oficial y en Mega GO, donde los suscriptores del plan Full pueden ver cada episodio con 24 horas de anticipación. Mega 2 emite todas las noches a las 21:00 horas la versión extendida en Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix en España.

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