Ballero y Ludmila rompen en llanto en Volverías con tu ex? 2: "Eres la persona más importante que he conocido en mi vida"

12 jun. 2026 - 09:01 hrs.

Había tenido momentos de tensión, roces y análisis estratégicos, pero el cuarto capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2 entregó algo que muchos esperaban: una de las escenas más emotivas del reality de Mega hasta ahora. Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova participaron de una dinámica grupal que los obligó a responder, frente a todos sus compañeros, la misma pregunta: "Lo que hizo que te convirtieras en el amor más importante de mi vida fue…"

Lo que vino después emocionó al grupo hasta las lágrimas.

Las palabras de Ballero

El comunicador habló primero. Con la voz cargada de emoción, le habló directamente a Ludmila: "Siempre lo he dicho, eres la persona más importante que he conocido en mi vida, no solamente como pareja. Eres un ser humano increíble, luminosa, poderosa, valiente, la mejor madre que pudiese haber encontrado para mis hijos, el mejor complemento que he tenido en mi vida en todos los aspectos".

Ballero abordó la dimensión más íntima de su historia juntos: "También en lo químico, con la mujer que mejor he hecho el amor en mi vida". Y cerró con una reflexión sobre el destino: "Haber estado contigo todo ese tiempo, y que el universo nos haya cruzado desde dos lugares tan distintos, de dos historias que nunca pudiésemos haberse topado. Tenemos cuatro niños increíbles que son la mezcla de nuestra intensidad y de nuestras convicciones. Siempre voy a agradecer que hayas sido la persona más importante en mi vida, y lo va a ser siempre".

Las palabras de Ludmila

La bailarina rusa respondió desde un lugar íntimo. "Yo creo que nunca te he dicho, pero en esos momentos, cuando ya nos casamos, yo de verdad no podía creer que esto me estaba pasando", confesó Ludmila.

Luego relató un recuerdo especialmente simbólico: el único viaje que hicieron juntos a Rusia. "Mis primas me regalaron un collar de un zapato de Cenicienta, como que él fuera mi príncipe. Fui a otro lado del mundo a encontrarme con mi príncipe. Yo de verdad me sentí así en ese momento".

El giro que no se esperaba

La respuesta de Ludmila tuvo un efecto inmediato en Ballero, quien reveló: "Cuando nos separamos, le pregunté a la semana después si ella rescataba algo de los 17 años juntos. Ella me dijo que nada. Y siempre quise creer que hubo algo mágico. Siempre lo creí y lo voy a creer hasta el último día. Por eso te agradezco que me lo digas, porque corroboro que sigo en un buen momento".

Fue Ludmila quien puso el punto final: "Es imposible que en 17 años solo tuviéramos cosas malas. Los momentos más bonitos de nuestra vida, por lejos, son nuestros niños. Son momentos mágicos para nosotros".

El reality de Mega se emite de domingo a jueves en la señal principal del canal. Los capítulos completos están disponibles de forma gratuita en Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial. Mega GO permite ver cada episodio con 24 horas de anticipación para usuarios del plan Full, además de la señal Non Stop con el 100% del contenido del encierro. Mega 2 emite todos los días a las 21:00 horas una versión extendida en ¿Volverías con tu ex? 2 En Bruto. El reality también está disponible en Disney+ para América Latina y en Netflix España de forma simultánea al estreno de cada capítulo.

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