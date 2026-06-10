Yamila Reyna revela detalles de quiebre con Américo: "Le juraba amor a su ex, mientras se iba a casar conmigo"

10 jun. 2026 - 16:26 hrs.

Un capítulo cargado de emociones y duras revelaciones será el que emitirá este miércoles el programa Volverías con tu ex? 2, donde Yamila Reyna abrirá su corazón para hablar sobre el quiebre de su relación con el cantante Américo.

Según el adelanto del espacio, la actriz argentina relatará detalles inéditos sobre el deterioro de la relación, asegurando que vivió momentos complejos durante los últimos meses junto al intérprete nacional.

Además, abordará un episodio que, según sus palabras, terminó por destruir definitivamente la confianza que existía entre ambos.

La confesión que marcará el capítulo

Durante su participación en el programa, Yamila recordará que la relación comenzó a deteriorarse debido a una serie de conflictos que se fueron intensificando con el tiempo.

La actriz señalará que los problemas relacionados con el consumo de alcohol del cantante provocaban discusiones frecuentes y episodios de tensión que terminaron afectando profundamente el vínculo.

Según adelantó el espacio, Reyna también contará que, pese a las dificultades, siempre intentó apoyarlo y acompañarlo durante los momentos más complejos.

"Se fue a la casa de la ex"

Uno de los momentos más impactantes del relato llegará cuando la comediante revele una situación que descubrió poco antes del quiebre definitivo.

De acuerdo con su testimonio, tras una discusión, Américo abandonó la vivienda que compartían en Santiago y se trasladó a la casa de una expareja.

"Se fue a la casa de la ex y cuando pasa esta situación, yo veo su celular y me llamaba a mí y la llamaba a ella. Estuvo todo el viernes y todo el sábado jurándole amor mientras estaba conmigo, mientras se iba a casar conmigo. Me terminó de partir esa actitud, lo sentí un insulto, una falta de respeto", señalará en el programa.

La actriz también afirmará que, tras ese episodio, nunca recibió una disculpa por parte del cantante.

La medida legal que mantiene hasta hoy

Otro de los aspectos que abordará Yamila será la existencia de una acción judicial relacionada con el conflicto que vivió con su expareja.

Según explicará, la intención detrás de la demanda no tiene relación con obtener una compensación económica: "En esta demanda no estoy pidiendo plata, no quiero plata. Lo que yo estoy pidiendo es que se le exija una terapia a él", expresará.

Asimismo, asegurará que su objetivo es que el artista pueda recibir ayuda profesional para enfrentar situaciones que, a su juicio, afectaron la relación.

La participación de Yamila Reyna será uno de los momentos más comentados de la nueva entrega de Volverías con tu ex? 2, donde las intervenciones de Carmen Gloria Arroyo continuarán generando conflictos entre las parejas participantes.

Dónde ver "Volverías con tu ex? 2"

En el sitio oficial de Mega.cl está disponible el reality, donde se pueden revivir los capítulos anteriores y ver en vivo el tercer capítulo que estará marcado por la tensión y confesiones.

Otra alternativa es Mega GO, la plataforma de streaming de Megamedia, que permite acceder a los episodios completos desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además, el canal de YouTube MEGA Oficial también publica capítulos completos, resúmenes con los momentos más destacados y los populares programas "Reacts", donde se comentan en vivo los principales acontecimientos del reality.