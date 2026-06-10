"Nunca me sentí tan dolida": La reacción de Carla Ballero tras los dichos de Álvaro sobre sus adicciones en VCTE 2

10 jun. 2026 - 15:23 hrs.

Carla Ballero reaccionó públicamente a las impactantes declaraciones que realizó su hermano, Álvaro Ballero, en el reality de Mega "Volverías con tu ex? 2", donde relató complejos episodios que habría vivido la exanimadora relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

Todo ocurrió cuando Álvaro compartió con sus compañeros de encierro una serie de experiencias familiares vinculadas a Carla.

"Cuando la Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije 'te pones un pellet o te internas'... La agarro, yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky. La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar", afirmó el exchico reality.

"Estoy muy triste"

Tras la emisión de estas imágenes, el influencer Danilo 21 reveló una conversación que sostuvo con Carla Ballero a través de redes sociales, instancia en la que la comunicadora entregó su versión de los hechos y manifestó el dolor que le provocaron las declaraciones de su hermano.

"Esto es muy triste. No estoy triste solamente yo, toda mi familia. No tengo nada más que decir", señaló en un primer momento.

La exanimadora también expresó su molestia por la exposición pública de esta situación familiar y apuntó directamente contra Álvaro Ballero.

"Estoy muy decepcionada y no solamente yo, toda mi familia. Nunca me sentí tan dolida. Y nosotros estamos cuidando a sus hijos", afirmó.

Finalmente, Carla decidió poner término a la conversación, insistiendo en que las declaraciones de su hermano no reflejan la realidad de los hechos.

"Dani, no quiero hablar más, me hace muy mal. Aparte, hace un enredo de historias con mucha imaginación", concluyó la hermana del chico reality.

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