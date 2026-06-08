Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2: quién es, qué edad tiene y por qué aceptó entrar al reality de Mega

08 jun. 2026 - 21:02 hrs.

Álvaro Ballero es, sin duda, uno de los nombres más importantes de la historia de los realities chilenos. Conocido como el primer gran chico reality del país tras su participación en Protagonistas de la Fama, Ballero construyó una carrera televisiva de dos décadas que lo consolidó como uno de los rostros más reconocidos del espectáculo nacional. Ahora regresa a la pantalla chica de la mano de Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega que se graba en Perú.

¿Quién es Álvaro Ballero?

Álvaro Ballero tiene 44 años y es comunicador y presentador de televisión. Saltó a la fama a principios de los 2000 como participante de Protagonistas de la Fama, formato que lo lanzó al estrellato y le abrió las puertas de la televisión chilena. Desde entonces, se mantuvo como figura habitual de los medios, tanto en pantalla como en radio.

Su vida personal también fue noticia durante años, principalmente por su matrimonio con la bailarina rusa Ludmila Ksenofontova, con quien tuvo cuatro hijos y compartió 17 años de vida en común.

El quiebre: desempleo, depresión y el fin del matrimonio

El punto de inflexión en la vida de Álvaro Ballero llegó en 2023, cuando fue despedido de su trabajo. El golpe emocional fue devastador. "Fue un año muy duro para mí, me quedé sin pega y me puse muy depresivo. Eso quebró mucho la relación, terminó alejándonos y distanciándonos más de lo que ya estábamos", explicó el comunicador al ser confirmado para Volverías con tu ex? 2.

La separación de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova se hizo pública en agosto de 2025, cerrando una historia que se extendió por casi dos décadas y que incluyó cuatro hijos en común.

Una nueva vida sentimental

Antes de ingresar al reality de Mega, Álvaro Ballero había comenzado a rehacer su vida sentimental. Reveló públicamente que mantenía una relación con una mujer que conoció a través de una aplicación de citas, y con quien incluso asistió a la Gala del Festival de Viña 2026. Sin embargo, al confirmar su participación en ¿Volverías con tu ex? 2, decidió poner fin a ese vínculo para enfrentar el encierro con Ludmila.

¿Por qué Álvaro Ballero aceptó entrar a Volverías con tu ex? 2?

La pregunta que todos se hacen tiene una respuesta cargada de emoción. Álvaro Ballero no solo ingresa al reality de Mega para cerrar un capítulo: también lo hace para intentar responder si aún hay algo entre él y la madre de sus hijos. El canal lo resume en una sola pregunta: ¿volverá con su primer gran amor o confirmará que sus caminos ya se separaron definitivamente?

En ¿Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova conviven en la primera etapa del reality en la selva amazónica de Tarapoto, Perú, antes de trasladarse a la casa estudio en Pachacamac, Lima, donde se desarrolla el encierro principal.

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