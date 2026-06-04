Amor oculto y un ghosting sin explicación: Fernanda Brown y Christopher Peral llegan al reality de Mega "Volverías con tu ex? 2"

04 jun. 2026 - 10:46 hrs.

Hay amores que nunca se cierran del todo, y el de Fernanda Cortés (37), conocida popularmente como "Fernanda Brown", y Christopher Peral (32) es uno de ellos. Su historia partió entre los camarines de una discoteca en 2016, estalló con fuerza en plena pandemia y se convirtió en el vínculo más importante de sus vidas, a pesar de que Fernanda decidió mantenerlo completamente en secreto. Ahora, años después de un doloroso quiebre, ambos llegan a Volverías con tu ex? 2 para enfrentar lo que quedó inconcluso.

Un amor escondido del mundo

La historia entre Fernanda y Christopher estuvo marcada desde el principio por una gran contradicción. Mientras él se convertía en su pilar fundamental, acompañándola en sus momentos más difíciles y en sus batallas de salud más duras, ella lo mantenía lejos de los reflectores.

"Me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de él", confiesa Fernanda. "Siempre lo tuve escondido porque me daba miedo formalizar con alguien. Creo que él fue la última persona a la cual le entregué mi corazón; después de él, nunca más pude volver a enamorarme".

Para Christopher, aceptar ese rol no fue sencillo, pero el sentimiento superaba cualquier duda. Él se enamoró de su esencia desde el primer día, y Fernanda lo recuerda con nostalgia y su característico humor: "Él tenía una cosa conmigo, me decía 'Yo te amo'".

El plan de venganza que lo destruyó todo

A pesar de la profunda complicidad que existía entre ellos, la falta de certezas comenzó a alimentar los celos. Fernanda sospechó que Christopher la engañaba con otra mujer y, ante eso, ideó un elaborado y desesperado plan: involucró al primo de la supuesta amante y provocó un tenso enfrentamiento en pleno asado familiar.

"Cuando llegó al asado me vio de la mano con el otro y quedó la escoba", relata la artista sobre el caótico día del quiebre definitivo.

Christopher, sin embargo, niega rotundamente haberla traicionado. Y carga con la frustración de no haber podido dar su versión: "Ella pensó que la había engañado, nunca quiso escuchar mi explicación. Se alejó, se cerró y me hizo ghosting", asegura sobre una conversación que nunca llegó a ocurrir.

La hora de la verdad en la selva

Ahora, el encierro de Volverías con tu ex? 2 los obligará a convivir y a revivir una de las historias de amor más inconclusas de la televisión chilena. La gran pregunta ya está instalada: ¿podrá Fernanda dejar atrás los miedos que la llevaron a esconderlo por años y jugársela públicamente por él? ¿O el peso del pasado y las sospechas terminarán por apagar el último gran amor de su vida?

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