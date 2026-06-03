Eskarcita reacciona a nuevo desafío que tendrá desde junio en Mega: "Nos estaremos viendo por allá"

03 jun. 2026 - 14:26 hrs.

El mundo del espectáculo se remeció recientemente con un importante anuncio. Scarlette Gálvez, conocida como "Eskarcita", fue confirmada como la nueva host del "react" del nuevo reality de Mega, "Volverías con tu ex? 2".

La joven influencer, quien construyó un nombre sólido y una fiel comunidad en redes sociales gracias a su participación en diversos formatos de entretenimiento, asumirá este desafío con el carisma que la caracteriza.

Una reacción llena de emoción y energía

La noticia de su nombramiento se dio a conocer en medio de la emisión del programa "El Internado". Fue en ese espacio donde Eskarcita apareció en un video para compartir sus primeras impresiones y enviar un afectuoso saludo a la audiencia y al panel.

"Hola a todos, ¿cómo están?, ¿cómo estás, amiguito Álex? Les mando un besote enorme", comenzó expresando con entusiasmo en el registro audiovisual.

Acto seguido, hizo la invitación oficial para este nuevo proyecto que la tendrá en el centro de la escena digital de Mega: "Me presento, soy Eskarcita, voy a estar a cargo del react de 'Volverías con tu ex? 2' para que se pasen a dar una vueltita y nos estaremos viendo por allá, besitos".

Eskarcita / Instagram

La cuenta regresiva para el gran estreno

El anuncio de Eskarcita llega en el momento clave en que se afinan los últimos detalles para el debut del programa de telerrealidad.

La expectación de los fans es total, especialmente tras confirmarse que "Volverías con tu ex? 2" se estrenará el próximo lunes 8 de junio.

Con este nuevo rol, Eskarcita consolida su excelente momento profesional y pasa de ser una figura de redes sociales a convertirse en una pieza clave en el área de entretención de Mega.

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